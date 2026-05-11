超もーーっちりだって！！！【ファミマ】全制覇したい♡「新作パン」

発売からわずか24日で、シリーズ累計1,000万食を突破した【ファミリーマート】の話題作「超も～っちりパン」。あの独特な食感がどのように生まれているのか、気になっている人も多いのでは？ 今回は、さらなるヒットが予想される新感覚パンの中から、4月14日に登場した第二弾商品をご紹介します。

驚きの新食感！ ネーミングにも納得

こんがり焼けたシュレッドチーズが食欲をそそる「も～っちり食感チーズパン」。生地の中には角切りチーズとチーズクリーム、さらに風味のアクセントとなるブラックペッパーが入っています。やはり気になるのはその生地で、食べた筆者は、たしかに“もちもち”ではなく“も～っちり”という表現がぴったりと感じました。

リベイクもおすすめ！ チーズ好きは必見

数多くのパンやスイーツを食べてきた@hifumi4さんも、「どうやって作ってるんだろ？」と興味津々で、「中はポンデケージョ風な食感」と感想を投稿しています。軽く温めれば香りもアップしそう。コーヒーや紅茶との相性の良さはもちろん、お酒のアテにもなるかも。

見た目はサクッと食感！ 食べると？

チョコチップを練り込んだ生地に、チョコビスケット生地を重ねて焼き上げた「も～っちり食感チョコメロンパン」。一般的なメロンパンと変わらない形状で、そのユニークな食感を想像しにくい一品です。パッケージを外してお皿にのせて出せば、ちょっとしたサプライズ感も楽しめそう。

食べないと分からない魅惑の食感

「表面はムニュっ」「中はムギュ！」と、@hifumi4さんは変化する食感について詳しくコメント。カットした生地の断面からは、 “も～っちり”感が伝わってきます。

早くも「超も～っちりパン」シリーズの新フレーバーを期待したくなりますが、現在は6商品を展開中。思わずリピートしたくなる“も～っちり感”を、ぜひ一度体験してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N