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有線イヤホンは「エモい」アイテムだった。若者世代で再燃するメリットと魅力的なガジェット性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【有線イヤホンはダサい？】有線イヤホンが若者間で再ブームしている理由」を公開した。動画では、インターネット上で「ダサい」と検索されがちな有線イヤホンが、実は若い世代の間で人気のファッションアイテムとして再ブームしている現象について、その理由を独自の視点から考察している。



動画の前半では、有線イヤホンがファッションアイテムとして優れている要素を解説。まず、「平成初期～中期をイメージさせるエモくてレトロなデザイン」を挙げ、iPodやMDウォークマン時代に青春を過ごした世代のアイテムが、若者には新鮮な「エモい」アイテムとして映っていると説明した。さらに、ワイヤレスとは異なりケーブルが目立つ点を逆手に取り、ケーブルの交換（リケーブル）によって色や素材をカスタマイズし、個性を引き立たせる楽しみ方が流行しているという。また、プロのミュージシャンが使用する耳の形状に合わせた「カスタムIEM」も一般向けにオーダーメイド可能であり、デザインや音質にこだわる層から高い支持を得ていると紹介した。



後半では、ファッション性にとどまらない機能的なメリットに言及。ワイヤレスイヤホンで生じがちな「音の遅延」がないため、FPSゲームや音楽ゲームのプレイヤーにとって非常に大きな強みになると指摘した。また、無線通信によるデータ圧縮を行わないため、デジタル的な音質劣化が生じず、ポータブルDACアンプなどを組み合わせて音質を追求できる点も魅力だと語る。加えて、リチウムイオンバッテリーを搭載していないため劣化の心配がなく、断線してもケーブル交換で対応できることから「大事に使用すれば数年、数十年と愛用できるのも有線イヤホンのメリットです」と熱弁した。



動画の最後では、近年のスマートフォンがUSB-C端子に対応したことで、スマホから直接給電してノイズキャンセリング機能を利用できる有線モデルも増えていると紹介。「高齢化が進んでいたポータブルオーディオに若年層の方々が興味を持って下さるのは嬉しい」と述べ、世代を超えて再評価される有線イヤホンの深い魅力を伝えて締めくくった。