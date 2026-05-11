夜道を一人で歩くのが不安だという女性も多いですよね。今回は、ナンパ男を撃退したある女性の荒技をご紹介します。

マジでヤバい女

「学生時代、コンサートが終わって一人で帰っていたときのこと。夜遅かったし、街灯も少ない道で……前の日にネットで怖い事件の記事を読んでしまったこともあり、襲われないか不安でした。そんな中、後ろから見知らぬ男があとをつけてきて……。

ペンライトを振り回しながら歩いたら、ヤバい女だと思って逃げていくかなーと思ってやってみたのですが、男はまったく動じず『コンサート帰り？』『酔ってるの？』『ノリノリじゃんｗ』って声をかけてきました。仕方がないので鼻に指を突っ込んで思いっきり変顔したら、それ以上ついてこなくなりました（笑）。

マジでヤバい女だと思われたのでしょう。その後も念のためにペンライトを振り回しながら歩いていたら職質されました。身の安全は守られたけど、人として大事なものを失った気がします……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ ナンパをきっかけに事件に巻き込まれることもありますし、回避するためにはこれくらいするのがベストなのかもしれません……！ 自分よりヤバい女には、さすがに手を出せないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。