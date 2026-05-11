グラマープリンセス春夏新作♡快適さと美胸を叶える注目インナー特集

夏の暑さやムレが気になる季節こそ、インナー選びにはこだわりたいもの。プラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」から、2026年春夏新作第二弾が登場しました。人気シリーズの機能性アップデートや新色追加など、毎日を快適に過ごせるアイテムが勢ぞろい♡涼しさと美しいシルエットを両立した、この夏注目のラインナップを詳しくご紹介します。

夏を快適にする新作シリーズ

まず注目したいのは、2026年4月16日（木）発売の「Zero Fit Cool_90627」。通気性に優れたスペイサー素材と空気が通りやすい構造で、暑い季節でもサラッと快適な着け心地を実現しています。

カラーはピンクベージュ、ベージュ、ブラックの3色展開。サイズはC85～H105までと幅広く、価格はC～Eカップが7,150円（税込）、F～Hカップが7,700円（税込）です。

バストトップが気になるという声を受け、ポケット＆パッド付き仕様へアップデートされたのも嬉しいポイント。お洋服にひびきにくいデザインで、なめらかなシルエットへ導いてくれます。

さらに、4月30日（木）発売の「ワイヤーで支えるキャミ_90625」にも注目。接触冷感素材を採用した新タイプで、インナーとして重宝するシンプルなデザインです。

カラーはアイボリーとブラックの2色展開。サイズは3L～8L、価格は3L～5Lが6,050円（税込）、6L～8Lが6,600円（税込）。

ワイヤー入りカップがバストをしっかり支え、美しいシルエットを演出します。ダブルストラップは3way仕様で、コーデや気分に合わせてアレンジできるのも魅力です♪

明日花キララプロデュース♡色気あふれるランジェリー新作が話題

美胸を叶える人気シリーズ

2026年5月7日（木）発売の「美胸キーパーグランリフト_90553」には、新色グリーンが仲間入り。人気のブラックも増産され、より選びやすくなりました。

カラーはグリーン、ブラック。サイズはFG90・95、H80～J95、D100～J140まで展開。価格はFG90・95、D100～H105が7,920円（税込）、H80～J95、D110～J140が8,470円（税込）です。

約1年をかけて開発されたシリーズで、ホールド力と安定感のある着け心地が魅力。素肌になじむシックなグリーンは、大人っぽさも感じられるカラーです。

お揃いショーツもラインナップ。

「美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90554」は5L～10L展開で3,300円（税込）。

「美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90555」は5L～10L展開で2,970円（税込）です。

また、5月14日（木）発売の「美胸キーパー3/4カップブラ_90379」も見逃せません。長く愛されるカシュクールデザインのグリーンとブラックを増産。

サイズはB80～H105、価格は5,500円（税込）。両脇のボーンがバストの横流れを防ぎ、安定感のあるU字バック仕様で快適な着け心地を叶えます。

ゴールドプレートのアクセントも上品で、デイリー使いしやすいデザインです。

ペアショーツ「美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90380」は、グリーンとブラックの2色展開。サイズはLL～10L、価格は1,980円（税込）となっています。

この夏は快適もおしゃれも叶えて

機能性だけでなく、デザインやサイズ展開までこだわり抜かれたグラマープリンセスの春夏新作。ムレや暑さが気になる季節でも、快適さと美しいシルエットを両立できるラインナップがそろっています♡

毎日身につけるインナーだからこそ、自分にぴったりの一枚を選びたいもの。この夏は、おしゃれも心地よさも妥協しないランジェリー選びを楽しんでみてはいかがでしょうか。