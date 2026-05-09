「You made my day」の意味は？うれしい気持ちを伝える表現♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「You made my day」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あなたのおかげでいい1日になった」でした！
「You made my day」は、「あなたのおかげでいい1日になった」を意味するフレーズ。
相手に褒めてもらったときや、うれしいメッセージをもらったときに使えます。
「Thanks for your message. You made my day.」
（メッセージありがとう。おかげでいい1日になったよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部