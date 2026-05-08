『VIVANT』新イラスト公開にネット騒然「別班の4人!?」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、10日連続で投稿されている意味深なキャラクターイラストが話題を呼んでいる。10日目となった今回は、一挙4人のキャラクターが公開され、ファンの間では「別班の4人!?」と考察がさらに加熱している。
【写真あり】「別班の4人!?」公開された新イラスト
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、正体不明のイラストが毎日投稿されてきた。
さらに、“ドラムでは”と推測される人物や、タトゥー姿の男性、フードをかぶった人物、迷彩服姿のそり上げ頭の男性も登場。グリーンのTシャツに濃緑の長ズボンを合わせた若い男性や、肩まで伸びた髪を頭頂部で一部束ね、赤いパーカにポシェットを斜め掛けした女性のイラストも公開され、SNS上では「誰なのか」と予想合戦が繰り広げられていた。
今回公開されたのは、前作にも登場した別班メンバーの高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞稀（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）と思われる4人のイラスト。続編にも引き続き登場するのか、注目が集まる。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影や、壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと緻密な伏線で高視聴率を記録し、社会現象級の人気作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まり、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】「別班の4人!?」公開された新イラスト
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、正体不明のイラストが毎日投稿されてきた。
今回公開されたのは、前作にも登場した別班メンバーの高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞稀（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）と思われる4人のイラスト。続編にも引き続き登場するのか、注目が集まる。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影や、壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと緻密な伏線で高視聴率を記録し、社会現象級の人気作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まり、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。