重要な「斜め上」…“ミート率高めるスイング軌道”習得ドリル

打撃で何よりも重要なのは、バットの芯でボールを捉えること。その確率が高ければ必然的に打率は上がり、長打も増えていく。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、“ミート率を高めるスイング軌道”習得ドリルを紹介している。

廣畑さんは、斜め上に振り上げるスイング軌道が理想と語る。「斜めだと、ボールのラインに（バットが）すごく長く入ります」。ボールを「点」ではなく「線」で捉えられるように感覚が身に付くのだ。だが、上から叩こうとする小学生が多いそうで、「絶対にやってはいけないです」と指摘する。

理想の軌道習得へ、推奨するのが「片手ゆっくりスイング」だ。選手はバットを短く持ち、ステップ幅で打撃姿勢を取る。次にトップを作り、後ろの手（左打者なら左手）をバットから離し、前の手だけで振る。

振り出しは斜め下で、ゆっくり振り上げていく。「バットのグリップが上がっていかなきゃダメです」。耳と肩の間からバットのヘッドを出し、すくい上げるイメージで振ることが重要になる。次に後ろの手だけでバットを握り、同じようにスイングしていく。

斜め上へのスイング軌道だと、重力の影響でバットを重く感じずに振れるという。「勝手にスパンと振れるので、これを丁寧に行っていくと、すごくいい形でスイングできるようになります」。廣畑さんは左右の腕でそれぞれ15〜20スイング程度行うことを勧めている。このドリルを続けることでスイングが変わり、打率は上がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）