【ケンタッキー】カーネルクリスピーが今なら半額！4種に使える会員限定「週替わり半額クーポン」も配信《6月2日まで》

ケンタッキーフライドチキンは、2026年5月7日からの価格改定に合わせて、6月2日までの期間限定で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンと、KFC会員限定キャンペーンの「週替わりサイドクーポン」配信を実施しています。

チョコパイ、ビスケットも対象

5月7日から価格改定に踏み切ったケンタッキーは、値上げ後でも引き続きお得を感じられるキャンペーンを展開していきます。

その第1弾として「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを6月2日まで開催。さらに、KFC会員限定で、4種類のサイドメニューが週替わりで半額で楽しめる「週替わりサイドクーポン」を6月2日まで配信中です。

・「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーン

大人気のサイドメニューカーネルクリスピー1ピースを、通常価格290円のところ、期間中は半額の140円で、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で販売しています。

一部店舗では取り扱いがない場合があります。

デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合があります。

・「KFC会員限定！ 週替わりサイドクーポン」キャンペーン

ポテト（S）、コールスロー（S）、チョコパイ、ビスケットの4種類のサイドメニューが週替わりで半額の140円になるクーポンを、KFC会員限定で配信しています。

クーポンの内容は次の通りです。

・第1弾：5月7日〜12日

「ポテト（S）半額」クーポン...通常価格290円→140円

・第2弾：5月13日〜19日

「コールスロー（S）半額」クーポン...通常価格290円→140円

・第3弾：5月20日〜26日

「チョコパイ半額」クーポン...通常価格290円→140円

・第4弾：5月27日〜6月2日

「ビスケット半額」クーポン...通常価格290円→140円

1回の注文につき最大3個まで注文できます。

クーポンはKFC公式アプリ、もしくは公式WEBサイトから会員登録をしてログインをすることで、ゲットできます。

クーポンは有効期限にかかわらず予告なく変更・終了する場合があります。

一部店舗では取り扱いがない場合があります。

また、KFCデリバリーのサービス対象外の地域もございます。

Uber Eats、出前館などの配達代行サービスでは利用できません。

定番バーガーはお値段そのまま！

ケンタッキーでは、原材料価格の高騰に続き、エネルギーや物流をはじめとする関連コストの上昇が長期化している中、品質とサービスを維持しながら安定的に商品を提供するために、5月7日から価格改定を実施することにしました。

主な店頭メニューの価格改定は「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」が各310円→330円、「トクトクパック4ピース」が1540円→1590円、「ポテト（L）」が430円→490円、ドリンク類各サイズがこれまでの価格＋20円など。

デリバリーメニューの価格改定は「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」が各390円→450円、「トクトクパック4ピース」が1990円→2150円、「バーガーパック」が1980円→2060円、「デリバリー3名様パック」が2820円→2980円などです。

ただし、「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」の単品とセットメニューの価格は据え置きです。

価格改定や対象メニューについての詳細は、公式のニュースリリースで確認できます。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部