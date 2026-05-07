ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「えっ待って？この味噌汁…」夫のアレンジ料理は日に日に悪化…妻の… 「えっ待って？この味噌汁…」夫のアレンジ料理は日に日に悪化…妻の恐怖は最高潮！ まさかの展開へ!? 「えっ待って？この味噌汁…」夫のアレンジ料理は日に日に悪化…妻の恐怖は最高潮！ まさかの展開へ!? 2026年5月7日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫の創作魂は止まりません。毎回の謎アレンジに妻の忍耐力にも限界が…ついに奈央が取った決断が、二人の関係に大きな波紋を広げていくのです…。これからどうなってしまうのでしょうか？>>【まんが】料理に目覚めた夫のメシがマズい！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】料理に目覚めた夫のメシがマズい！ 泣きそうな目で何かを伝えようとしていた！娘がそんなことをしたなんて信じれない【お宅のお子さんが万引きしました Vol.13】 「なんであんなオバサンが？」憧れ上司の妻は若くて可愛い私でしょ！上司の夫を奪っちゃえ〜！【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.7】