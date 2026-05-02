B.A新作ファンデーション誕生♡ハリ肌を叶える次世代ベースメーク

大人の肌に求めたい“ハリ感”を日中もキープできたら…そんな願いを叶える新作が登場♡B.Aより、スキンケア発想で生まれた新ファンデーションが2026年8月1日に発売されます。ベースメークでありながら、まるで美容クリームのような心地よさと仕上がりを実現。毎日のメーク時間が、肌を慈しむ特別なひとときへと変わります♪

ハリを仕込む新発想ベースメーク

ポーラ B.A デイ プランプ ファンデーション〈保湿クリーム・化粧下地・ファンデーション〉



価格：13,750円（税込）※別売ケース（スパチュラ付き）価格：2,750円（税込）

B.Aの新作は、長年のハリ研究を活かした“全方位プランプ処方”を採用。顔全体にふっくらとしたボリューム感を与え、たるみやくぼみによる影を自然にカバーします。

さらに、B.Aクリームの乳化技術を応用することで、時間が経ってもハリ感が持続。夕方になってもくすみにくく、崩れにくい仕上がりを叶えます。

まるでリフトアップしたかのような印象※5へ導く、頼れるベースメークです。

内容量：30g（リフィル）

カラー：全6色

SPF：SPF25・PA++

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美容成分でうるおい満ちる肌へ

本製品には、B.A第7世代スキンケアと共通の美容成分を贅沢に配合。

BAコアエキス※8をはじめ、EGクリアエキス、YACエキス、FPクリアエキス、白桜バークV※10など、5種の保湿成分が肌をうるおいで満たします。

メークしながらスキンケアするという発想で、乾燥しがちな日中の肌も心地よくサポート。塗った瞬間からぷるんと弾むようなテクスチャーで、思わず触れたくなるような肌に仕上げてくれます。

商品詳細とラインナップ

全国のポーラ ビューティーディレクター、ポーラ ザ ビューティー約400店舗、百貨店カウンター、空港免税店、公式オンラインストアなどで取り扱い予定。海外でも順次展開される注目のアイテムです。

※1・4：顔全体に使用すること

※2：ポーラ B.A クリーム 7

※3：処方のこと

※5：メーク効果による

※6：形状復元性のあるベール物性のこと

※7：B.A ローション、B.A ミルク、B.A クリーム

※8：シストセイラタマリシホリアエキスとナギイカダ根エキスの複合成分

※9：保湿成分

※10：BAコアエキス、EGクリアエキス、YACエキス、FPクリアエキス、白桜バークV

日中も美しさを育む♡

B.Aの新ファンデーションは、メークとスキンケアの境界を超えた革新的な一品。つけるたびにハリとうるおいを感じられる仕上がりは、忙しい毎日に寄り添う心強い存在です。

日中も美しさを育てるベースメークで、自信あふれる素肌印象を手に入れてみてくださいね♡