【出前館】100円セールに半額祭！GWは「超ゴイゴイヤスー祭」が頼りになる《5月6日まで》

ゴールデンウィーク（GW）中のごはんに困ったら「出前館」を利用するのもいいかもしれません。

日本最大級のデリバリーサービス「出前館」では、出前館史上最大級のGWキャンペーン「超ゴイゴイヤスー祭」が、2026年5月6日まで開催中です。

デニーズやガストの人気メニューが"半額"に

送料無料、ウルトラ半額祭、豪華クーポン、100円セールといった4つのキャンペーンが実施されています。

（1）送料無料

出前館は、今年3月から開始した「送料無料」サービスをGW中も継続します。終了時期は未定です。

なお、出前館が配送するシェアリングデリバリー店舗に限ります。全国1万5000店舗以上が対象です。

（2）ゴイゴイウルトラ半額祭

対象商品を通常価格の50％オフ注文できます。キャンペーン期間中を通して、合計7000店舗以上の参加加盟店が対象です

＜一例＞

●デニーズの「とろ〜り卵とチーズのオムライス」（1404円→702円）

●ガスト「チーズINハンバーグ弁当」（1090円→540円、店舗によって価格が異なる）

（3）ゴイゴイリピ得クーポン

全国約1万5000店舗以上の「お店価格で出前館」が対象です。お店価格の商品を注文すると、最大1500円分のクーポンがもらえます。

・3回目の注文で500円オフクーポン

・5回目の注文で1000円オフクーポン

（4）シークレット100円セール

キャンペーン期間中のどこかで、対象商品が100円となるシークレットセールが開催されます。各商品先着1000人限定です。

セールの開始は、出前館公式LINEアカウントでお知らせがあります。各開催日前日までに、出前館公式LINEを友だち追加し、出前館とLINEのIDを連携した人が対象です。条件クリアで、クーポンコード掲載のURLが配信されます。

5月5日には、ピザハットの「MY BOX ピザハット・マルゲリータ」の100円セールが予定されています。時間は未定です。

お得な企画が目白押しの「超ゴイゴイヤスー祭」。GWに活用して。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）