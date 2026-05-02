夏は毎日レースを着たい！【Sea New York】に学ぶ旬コーデ

ランジェリーライクなレースを取り入れる新トレンドが盛り上がってきました。涼しくエアリー、そしてフェミニン。だから、薄着シーズンの装いにレースは程よいムードをもたらしてくれます。2026年春夏コレクションで多彩なレース使いを披露した人気ブランド【Sea New York（シー ニューヨーク）】は絶好のお手本。幅広いテイストに取り入れやすいレースコーディネートをご案内します。

レースでデニムをドレスアップ

Sea New York 2026年春夏コレクション

ランジェリー風味を帯びたレースウエアはカジュアル寄りの装いにたおやかさを寄り添わせてくれます。デニムパンツのようなボーイズ系ボトムスの武骨さをやわらげる効果も発揮。上下の「ずれ感」が全体のムードを深くします。

レースをたっぷりあしらったランジェリーライクなキャミソールトップスは涼しげでフェミニンだから、サマールックになじみます。ダメージ加工を施したデニムパンツに合わせて、デニムルックをエアリーにドレスアップ。実際に風通しがよくて、さわやかに過ごせます。

スポーティー × ロマンティックの掛け算

Sea New York 2026年春夏コレクション

はかなげで妖精ムードを宿すレースは、テイストの異なるアイテムとの「ずらしコーディネート」がおすすめです。レース特有の甘さが抑えられて、全体のこなれ感がアップ。「レース＝ロマンティック」のイメージを逆手に取るミックステイストの着こなしです。

バスケットボールのユニフォーム風のタンクトップはニットの風合いが穏やかな表情を寄り添わせています。手書きっぽい文字がユーモラス。レース & フリルを配したスカートを合わせると、スポーティー × ロマンティックのテイストミックスに。ほのかな透け感がヘルシーセクシーを醸し出しました。

ボヘミアンに華やぎプラス

Sea New York 2026年春夏コレクション

ムードが異なるという点では、ボヘミアンのようなテイストもレースのパートナーになり得ます。レースのはかなげや清らかさからイメージがずれるテイストを選ぶのがコツです。同様にミリタリーやアウトドアなども意外な好相性を発揮します。

ボヘミアン風味を宿したスエード調のジャケットに、華やかなレースと花柄の刺繍を施したスカートを合わせました。ジャケットのクラフト感やタフネスを、レーススカートが引き立てる構図。レイヤード仕立てのスカートが優美な落ち感を印象づけました。

プレッピーをレディーライクに

Sea New York 2026年春夏コレクション

フェミニンなムードをまとっているから、レースはマニッシュな装いから別の表情を引き出す呼び水になってくれます。狙い目はプレッピー。英国紳士服に由来するトラッドな装いをもう一段崩した着こなしです。

ジャケットとショートパンツのセットアップはプレッピー風味を宿しました。レースを全体に配したブラウスを差し込んで、レディーライクにアレンジ。控えめな透け感がセンシュアル（官能的）で涼やか。端正な仕立てのジャケットとのムード違いが際立っています。

レースでレトロ風味 多彩な着こなしバリエ

Sea New York 2026年春夏コレクション

「Sea New York」は2006年に設立されたウィメンズブランドです。ハンドクラフト感やヴィンテージテイストなどが持ち味で、レース、刺繍、ニットなどを駆使。エフォートレスで楽観的、ロマンティックでボーイッシュな雰囲気を醸し出しています。

2026年春夏コレクションでは懐かしい1980年代のムードを盛り込みました。ヴィンテージ刺繍風のステッチやモチーフを施しています。ランジェリーをアウターとして着こなす提案も打ち出しました。

レースは軽くて涼しいのに加え、レトロな雰囲気をまとえます。薄着になるシーズンに、やさしげでロマンティックなムードをまとえるのもレースのよさ。スタイリングに1枚加えるだけで、雰囲気が様変わりするから、サマーコーデに取り入れてみませんか。

ファッションジャーナリスト 宮田理江