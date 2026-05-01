【U-NEXT】イ・ソンビンら出演の韓国ドラマ『月まで行こう』独占配信決定

U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は4月29日より、韓国ドラマ『月まで行こう』を、”U-NEXTオリジナル”として独占で配信します。

■一攫千金を夢見て、必死に“月”を目指す女性たち

『月まで行こう』は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一攫千金を夢見て仮想通貨という未知の世界へ飛び込み成長していく姿を描いた物語です。

物語の中心となるのは、大手製菓会社に勤務しながらも、非正規雇用という立場で将来への不安を抱える3人の独身女性。

『少年時代 -恋と涙と青春と-』『酒飲みな都会の女たち』で主演を果たしたイ・ソンビンが演じるのは、貧しさに耐え忍んだ子ども時代を経て、特別な武器を持たぬまま社会の荒波に揉まれる等身大のヒロイン、チョン・ダヘ。

そして、表向きは平穏な会社員を装いつつ、その裏で切実に金の算段に追われるカン・ウンサンを、『甘くない女たち〜付岩洞＜プアムドン＞の復讐者〜』等で存在感を示す実力派のラ・ミランが、深みのある演技で体現します。

さらに、ガールズグループ「gugudan」のメンバーとしてデビューし、現在は女優として活躍するチョ・アラムが、MZ世代を象徴する「YOLO（今を生きる）族」のキム・ジソンを好演。

また、彼女たちと対照的な存在で、ダヘの上司であり最年少役員としてエリート街道を突き進むハム・ジウを、『流れ星』『昼に昇る月』のキム・ヨンデが演じます。

かつて歌手という夢を諦めたジウと、仮想通貨に夢を託すダヘが出会い交錯することで、理想と現実の狭間で揺れ動きながら進んでいくロマンスも見どころの一つです。

「非正規雇用」「経済的困窮」「独身生活」という共通の孤独を抱えた彼女たちは、ウンサンの誘いをきっかけに仮想通貨投資の世界へと足を踏み入れます。

現実に翻弄されながらも、必死に「月（一攫千金の象徴）」を目指す彼女たちの奮闘をリアルに描き出します。

U-NEXTでは同作を4月29日より独占で配信。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

『月まで行こう』＜全12話＞

原題：달까지 가자

製作国：韓国

製作年：2025年

配信情報：U-NEXT／各440円・2日間（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年4月29日 12:00

【スタッフ】

監督：オ・ダヨン、チョン・フン

【キャスト】

イ・ソンビン、ラ・ミラン、チョ・アラム、キム・ヨンデ ほか

【ストーリー】

マロン製菓に勤めるチョン・ダヘ、カン･ウンサン、キム･ジソン。業務評価はいつも「無難」の非正規社員の3人は、部署は違えど苦楽を共にする仲。ある日、お金もなく人生を悲観するダヘに、ウンサンは人生を逆転させる切り札として“コイン投資”を勧める。

©2025MBC

（エボル）