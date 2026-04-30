「お出かけの時は爪可愛くしたい！」→【3COINS】の「セルフネイルアイテム」が優秀♡

休日のお出かけや、ちょっと特別な日には、指先までおしゃれに整えたい。そんな人にチェックしてほしいのが【3COINS（スリーコインズ）】のネイルグッズ。初心者でも手軽に本格的なセルフネイルが楽しめる、優秀なアイテムが勢ぞろいしています！ 今回は、指先を華やかに彩ってくれる、おすすめアイテムをご紹介します。

はがせて便利なスティックジェル

【3COINS】「シルキーマグネットスティックネイルジェル／ and us」\330（税込）

最初にご紹介するのは、セルフネイル初心者でも扱いやすい筆一体型のアイテム。お湯で簡単にオフできる手軽さも魅力です。使い方はスティックの後ろをカチカチと回してジェルを爪に塗布。別売りのUV・LEDライトを1~2分照射すればOK。トレンド感のあるブラウンをはじめ、透明感を引き立てるグレイッシュブルーやネイビーなど、全10色の豊富なカラーバリエーションを展開。繊細なきらめきを楽しめるマグネットデザインが、お出かけ時の手元をより一層上品に演出してくれそうです。

手軽に立体アートが描ける極細ジェル

【3COINS】「極細3Dジェルネイル／ and us」\330（税込）

続いては、チューブから直接絞り出してUV・LEDライトを当てるだけで、ぷっくりとした立体的なデザインが楽しめるジェルネイルアイテム。クリアやホワイト、ゴールドなど全4色のカラーバリエーションが用意されています。いつものジェルネイルに重ねて使えば、より洗練された指先を演出できそうです。

ふんわりグラデーションもセルフでOK！

【3COINS】「グラデーションパレット／ and us」\330（税込）

なんとこちら、難易度の高そうなグラデーションを、付属のチップを使って手軽に表現できるパレットなんです。ブルー & イエローのパレットのほか、全3種類のカラーバリエーションを展開。トップジェルの上にパウダーをのせて優しくぼかし、仕上げにクリアジェルかトップジェルを塗布して硬化すれば、ニュアンス感のあるグラデーションネイルが完成。

多忙さん注目！ 貼るだけで仕上がるネイルシール

【3COINS】「セミハードマグネットジェルネイルシールハンド／ and us」\550（税込）

最後にご紹介するのは、自爪のサイズに合わせて密着させ、余分な部分を削るだけという、多忙さんにも嬉しい時短ネイルアイテムです。専用のライトを使わず自然光に当てるだけでも硬化できるため、あっという間に綺麗な手元を演出できそう。付属のウッドスティックでオフできるので、学校やオフィスでネイルNGな人の、休日のお楽しみにもオススメです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。