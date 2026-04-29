外食を我慢する vs 外食でも整える。やせやすい人の“食事の選び方”の違い
「外食は控えた方がいい」と思って我慢しているのに、なぜか続かない。一方で、外食をしているのに体型をキープしている人もいます。その違いは、“外食するかどうか”ではなく“食事とどう向き合うか”。大人世代が無理なく整えられる食事の考え方を整理します。
外食を我慢する方法は“整えやすい”反面、続けにくく感じることも
外食を我慢することで、食事内容はシンプルに管理しやすくなります。自宅で用意することで、量やバランスを自分でコントロールできるため、余計なものを避けやすいでしょう。
ただし、この方法は「我慢」が前提になるため、長く続けるのが難しくなりがち。予定や付き合いとのバランスが取りにくくなったり、気が緩んだときに食べ過ぎてしまうこともあります。整えやすい反面、崩れたときの反動が大きくなりやすい点には注意が必要です。
外食でも整える方法は“無理なく続けられる”のが強み
一方で、外食を前提にしながら整える方法は、日常に取り入れやすいのが特徴。例えば、野菜やタンパク質を意識して選ぶ、揚げ物が続かないように調整するなど、小さな工夫で全体のバランスは整えられます。
重要なのは、「外食だから仕方ない」で終わらせないこと。選び方を意識するだけで、無理なく整えることは十分可能です。現実の中できちんとコントロールする感覚がポイントになります。
差がつくのは外食を“味方”にできるか否か
やせやすい人に共通しているのは、やみくもに外食を避けているのではなく、外食する際にコントロールできているということ。我慢するではなく、外食の中でも栄養バランスを整える選択ができるかどうか。この積み重ねが、体型の安定につながります。要は外食を敵にするのではなく、味方にできるかどうかが分かれ目です。
外食を我慢するか、外食でも整えるか。どちらが正解というよりも、自分の生活の中で無理なく続けられる方法を選ぶことが大切。頑張りすぎるのではなく、“整え方”を知ることが、結果的に体型を安定させる近道になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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