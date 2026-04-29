Her lip to BEAUTYの人気アイテム5種が30％オフに。スペシャルな「GW SALE」は5月6日まで開催。
小嶋陽菜さんがプロデューサーを務めるビューティブランド「Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）」は、2026年5月6日まで、人気アイテムが30％オフになる「GW SALE」を開催しています。
人気の香りのあのアイテムが...！
期間中、公式オンラインストア・House of Herme・大阪 ルクア イーレ店・有楽町マルイ店では、パフュームオイルとハンドソープが通常価格の30％オフでゲットできます。
対象商品は以下の通りです。
・Perfume Oil - NUDE PEARL - 6380円→4466円
・Perfume Oil - GOLDEN HOUR - 6380円→4466円
・Perfume Oil - ROSE BLANCHE - 6490円→4543円
・Perfume Oil - PINK SUEDE - 6490円→4543円
・BEAUTY HAND SOAP - NUDE PEARL - 3300円→2310円
なお、公式オンラインストアは、5月6日23時59分までの開催です。
人気の香りを採用したビューティーアイテムを特別価格でゲットできる、スペシャルな機会をお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）