アシックスがトップアスリート向けシューズの新生産拠点を神戸に開設

アシックスが、主にトップアスリート向けのシューズの製造を担う新たな生産拠点「アシックステクニカルラボ（ASICS TECHNICAL LAB）」を創業地の神戸に開設すると発表した。稼働開始は2027年12月を予定している。

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テクニカルラボは、国内外のアスリートが訪問しやすい神戸空港の近くに立地。施設内には開放的なコミュニティスペースや測定室を設ける。これにより、アスリートから製品に対するより詳細な要望を集め、個別対応型のもの作りを強化する。

同施設では、トップアスリート向けシューズの製造を通してアシックスの技術全体を高度化するとともに、若手技術者や開発人材の育成も進める。フィッティングのように数値化しにくい要望を反映するため、職人による手作業の調整を重視し、蓄積した技術の継承と発展を目指すという。また、同じ神戸に拠点を置くアシックススポーツ工学研究所および一般消費者向け製品開発部門と連携し、プロトサンプルの制作と検証を行うことで、国内での試作能力を拡大。地の利を生かして開発スピードを向上させる。

なお、稼働当初はアスリート向けオーダーメードシューズとプロトサンプル制作が中心となるが、将来的には一般向け製品の生産にも活用することを検討しているという。あわせて、神戸のもの作りを伝える場として、一般向けの見学受け入れも計画している。

◾️ASICS TECHNICAL LAB概要

稼働予定：2027年12月

所在地：兵庫県神戸市港島南町 7-1-6

敷地面積：約2420平方メートル

主な機能：トップアスリート向けのシューズ製造／プロトサンプルの制作および検証／シューズ製造技術の伝承および人財の育成

主な製造製品：ランニングシューズ、陸上スパイク、テニスシューズなど