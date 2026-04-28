4月27日夜放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に歌手のAdo（23）が出演。3月に発表した新曲「アイ・アイ・ア」、代表曲「踊」と2月に発表した「ビバリウム」の3曲を披露した。

’20年10月に「うっせぇわ」でメジャーデビューしたAdo。翌’21年3月には同曲のMV再生回数は1億回を突破し、同年の「新語・流行語大賞」の年間トップテンに選出されるなど社会現象に。一方で、ライブも含め、自身のビジュアルは徹底して隠されたままで、「顔を出さない」アーティストとしてシルエットやイラストのみで活動してきた。

この日、Adoが披露した「ビバリウム」は2月に発売された自伝ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』（KADOKAWA）をもとに、自身が作詞・作曲を手掛けた楽曲。

《クローゼットから 世界へ。歌い手・Adoの軌跡と、 心の奥にいる“私”の真実を描く、初めてのノンフィクション小説》とキャッチコピーを掲げた同小説に連動した新曲だけに、”自分をさらけ出す”覚悟を決めたようだ。

「Adoさんは2月28日、自身のYouTubeチャンネルで同新曲のMVを公開していて、そのなかで目元のアップや横顔といった一部ではありますが、顔を初お披露目しました。はっきりとした正面からのショットはなかったとはいえ、デビュー以来はじめての“素顔”にMVは公開1日で再生数は444万回を超え、ファンからは驚きと喜びの声が上がりました」（音楽雑誌ライター）

今回の『CDTVライブ』のステージでは、これまでの出演と同様、シルエットのみを見せるスタイルだったが“驚きの演出”が。「ビバリウム」パフォーマンスの途中でカメラが彼女の顔に急接近。一瞬、見開いたAdoの「瞳」が画面いっぱいに映し出されたのだ。

MVでは先んじて公開されていたものの、テレビでAdoの顔が公開されるのは初。初めて見せた”素顔”にXでは衝撃が広がっている。

《まじで予想外すぎて声が出ました ドアップ目！！！》

《えっ！綺麗すぎ♡》

《かわいいすぎる… Adoちゃんのおめめ尊い》

《うわっ、Adoの目がめっちゃ表現豊かで美しい…このクローズアップ、完全に溶ちゃったよ…なんて瞬間！》

《アドちゃんの眼差し、鋭くて力が宿ってる。正直、あの細部がライブで映るなんて思ってなかった…》

《出るって分かっててもマジで目びっくりした しかも後ろ姿シルエットじゃないしほんとAdoちゃんの変化と成長を感じたよ まーた泣きかけちゃったわ笑 Adoちゃんの言う通り”今”を楽しく過ごして生きたいな》

’25年4月からは全33都市を回る日本人最大級規模の世界ツアーを開催して大成功を収めるなど、活躍の場を世界にも広げているAdo。謎のヴェールに包まれていた歌姫が見せた一瞬の素顔。全面解禁の日も近いかも？