マツキヨココカラ×アサヒG食品、健康食品の新ブランド新設 「無理のないダイエット」健康と美容を両立した新6商品
ドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーと、アサヒグループ食品が、ダイエットとデイリーケアを目指した新ブランド「SPICA（スピカ）」を新設。5月11日より、酵母細胞壁配合のシェイクやサプリメントなど6商品を販売開始する。
【画像】「無理のないダイエット」新ブランドの6商品（一覧）
全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く） で 販売開始する。自社オンラインストアでは5月9日より先行販売。
「SPICA」は、マツキヨココカラ＆カンパニーにおいて初となる健康食品の独立型プライベートブランド。同社が保有する1億6000万を超える顧客接点から得られる購買データを基にした消費者ニーズの分析力・マーケティング力と、アサヒグループ食品の素材研究・商品開発力を掛け合わせることで、日常に取り入れやすく続けやすい商品を実現した。
ブランド名は、おとめ座の中で最も明るい星「スピカ」に由来。“輝く私”へと進むための前向きさと、毎日に心地よくなじむ軽やかさを象徴している。
健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まる中、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応える商品を展開する。食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、就寝前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全6商品となる。
なおすべての商品に、アサヒグループが研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を配合。たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材で、体づくりをサポートする。
今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定している。
【画像】「無理のないダイエット」新ブランドの6商品（一覧）
全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く） で 販売開始する。自社オンラインストアでは5月9日より先行販売。
ブランド名は、おとめ座の中で最も明るい星「スピカ」に由来。“輝く私”へと進むための前向きさと、毎日に心地よくなじむ軽やかさを象徴している。
健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まる中、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応える商品を展開する。食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、就寝前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全6商品となる。
なおすべての商品に、アサヒグループが研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を配合。たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材で、体づくりをサポートする。
今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定している。