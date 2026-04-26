豚ときゅうりのしょうが焼き


【画像で確認】水分の多いきゅうりをシャキッとおいしく炒められる裏ワザって？

きゅうりといえば、サラダやあえものなど生で食べることが多いですよね。でも、実は「炒めもの」にしても絶品なんです！

今回は日本料理店「賛否両論」の店主、笠原将弘さんに教えてもらった、豚ときゅうりの炒めものをご紹介します。きゅうりの食感をいかすためにパパッと仕上げて、熱々のうちにいただきましょう！

▷教えてくれたのは…

笠原将弘さん

日本料理店「賛否両論」店主。「正月屋吉兆」で修行をした後、実家の焼き鳥店を継ぐが30周年を機に一度閉店。2004年に「賛否両論」をオープン。日本料理ならではの味わいと、季節に寄り添う食材使いにファンが多い。

■豚ときゅうりのしょうが焼き

豚ときゅうりのしょうが焼き


レシピのポイント

・きゅうりは種を取っておくと、水っぽくなりすぎず、シャキシャキの食感が持続する

・豚肉に片栗粉を薄くまぶすことで、たれがしっかりからまり、おいしさ倍増！

・きゅうりは仕上げに加えて、さっと炒め合わせる程度でOK

【材料・2人分】

豚こま切れ肉…200g

きゅうり…2本

玉ねぎ…1/2個

合わせ調味料

　・酒…大さじ3

　・しょうゆ…大さじ2

　・砂糖…大さじ1

　・おろししょうが…小さじ2

塩、片栗粉、サラダ油、一味とうがらし

【作り方】

1. きゅうりは塩をふって板ずりし、さっと洗う。縦半分に切ってスプーンで種をこそげ取り、5mm幅の斜め切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。

きゅうりは種を取っておくと、炒めても水っぽくならない


2. 豚肉に片栗粉を薄くまぶしながらほぐす。フライパンに油大さじ2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒める。

豚肉に片栗粉をまぶすと味がよくからむ


3. 合わせ調味料を加えて炒め、きゅうりを加えてさっと炒め合わせる。器に盛り、一味少々をふる。

きゅうりは最後に加えて温める程度に炒めて


（1人分456kcal、塩分2.7g）

＊　＊　＊

お肉のうまみをまとったきゅうりのおいしさは、一度食べるとクセになりそう！できたての食感を存分に味わってくださいね。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

文＝齋藤久美子／菅野直子