【笠原将弘さん直伝】炒めて驚き！シャキシャキ食感がクセになる「豚ときゅうりのしょうが焼き」
【画像で確認】水分の多いきゅうりをシャキッとおいしく炒められる裏ワザって？
きゅうりといえば、サラダやあえものなど生で食べることが多いですよね。でも、実は「炒めもの」にしても絶品なんです！
今回は日本料理店「賛否両論」の店主、笠原将弘さんに教えてもらった、豚ときゅうりの炒めものをご紹介します。きゅうりの食感をいかすためにパパッと仕上げて、熱々のうちにいただきましょう！
▷教えてくれたのは…
笠原将弘さん
■豚ときゅうりのしょうが焼き
レシピのポイント
・きゅうりは種を取っておくと、水っぽくなりすぎず、シャキシャキの食感が持続する
・豚肉に片栗粉を薄くまぶすことで、たれがしっかりからまり、おいしさ倍増！
・きゅうりは仕上げに加えて、さっと炒め合わせる程度でOK
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…200g
きゅうり…2本
玉ねぎ…1/2個
合わせ調味料
・酒…大さじ3
・しょうゆ…大さじ2
・砂糖…大さじ1
・おろししょうが…小さじ2
塩、片栗粉、サラダ油、一味とうがらし
【作り方】
1. きゅうりは塩をふって板ずりし、さっと洗う。縦半分に切ってスプーンで種をこそげ取り、5mm幅の斜め切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。
2. 豚肉に片栗粉を薄くまぶしながらほぐす。フライパンに油大さじ2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒める。
3. 合わせ調味料を加えて炒め、きゅうりを加えてさっと炒め合わせる。器に盛り、一味少々をふる。
（1人分456kcal、塩分2.7g）
＊ ＊ ＊
お肉のうまみをまとったきゅうりのおいしさは、一度食べるとクセになりそう！できたての食感を存分に味わってくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
文＝齋藤久美子／菅野直子