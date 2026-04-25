イッタラが「ポケモン」と初コラボ　ピカチュウカラーのマグやプレートなど発売

フィンランドのデザインブランド「イッタラ（Iittala）」が、ポケモンとの初のコラボレーションコレクションを発売する。5月1日10時からイッタラストア、イッタラ公式オンラインストアで取り扱う。

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コラボはポケモン30周年を記念して実現。ポケモンと同じ1990年代後半に誕生した、イッタラを代表するテーブルウェアシリーズのひとつである「オリゴ（Origo）」をベースに、「ピカチュウ」のイメージをデザインに落とし込んだ。ピカチュウにインスパイアされたイエローやブラウンなどを組み合わせ、オリゴの特徴であるカラーストライプを表現したという。マグ、ボウル、プレートの3型を揃え、価格は5280〜5万5500円。

また、コラボの発売を記念したポップアップを、5月1日から6日までアトレ恵比寿本館4階のフォンテーヌ広場で開催する。コレクションの展示に加え、特大マグとピカチュウのフォトスポットを用意。商品は同館5階のイッタラストアで購入することができる。

◾️イッタラ × ポケモン オリゴ

発売日：2026年5月1日（金）

公式サイト