『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（34）

アランマーレ山形 若泉佳穂 後編

（前編：若泉佳穂が語るSVリーグの"洗礼"「やっていけないかも」＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

澤村大地（烏野高校）、木兎光太郎（梟谷学園高校）

【ミドルブロッカー】

昼神幸郎（鴎台高校）、黒尾鉄朗（音駒高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「牛島は憧れです！ あんなハイセットをバカバカ決められたら、私も日本代表ですね（笑）。大学の頃に（大阪ブルテオンの）西田有志選手が活躍して、ようやくオポというポジションが定着するようになったので『ありがとう。やっと時代が追いついてきた』って思います。

サイドは澤村。マッチポイントで何回もサーブレシーブを成功させて、大崩れしないのがすごい。もうひとりは木兎。ポジティブさがいいですね。自分もそうなれるように頑張っているので。

ミドルは黒尾。自分はオポで、『点を取るからトスをちょうだい』って感じでキャプテンシーがないから、引っ張ってくれる人に憧れがあるのかも。もうひとりは昼神。バレーをやっていないと生きていけないって感じじゃないのに、完成度が高くて、常に100点をキープしている感じ。鴎台全体がそうですが、アスリートとして大事なことだなって。

セッターは及川、とにかく泥臭い。アルゼンチンまで行ってプレーして、国籍まで変えちゃう。バレーでのし上がる覚悟があるな、と共感します。リベロは西谷。よくしゃべりますよね。アランマーレの田中麻帆も、スパイクを打つ時に近くで『ライン空いている！』って声を出したり、劣勢の時は鼓舞してくれたりするので、似ている部分があるかもしれません」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「梟谷学園のセッターの赤葦（京治）が、狢坂戦でミスを連発して一回コートを外れるんですが、試合を俯瞰で見て『今できることに集中すればいい』と気づくんです。タスクフォーカスのシーンは、自分に重なります。

Ｖリーグ時代に試合に勝てず、『得点しているのに、なんで』って思っていたんですが、やれることをやるしかないんだなって。ミスすると『ごめん』ってすぐ謝って引きずっていたんですが、今は監督に『狙ったミスはいい』って言ってもらえて、『あとで一本取ればいい』と余裕を持てるようになりました。憧れは牛島ですが、推しは赤葦。どうやったら破天荒な先輩をまとめられるのかな、って思います」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs白鳥沢学園高校

「絶対的エースがいなくても勝てる、というのはアランマーレの状況と似ています。烏野は全員が前向き。私も監督から、『下を向くな』『相手を倒すことだけを考えろ』とか言われていますが、こういう試合がしたいです」

【プロフィール】

若泉佳穂（わかいずみ・かほ）

所属：アランマーレ山形（2025−26シーズン）

1999年８月20日生まれ、福井県出身。身長175cm、オポジット。小学３年でバレーを始める。福井工業大学附属福井高校時代は、インターハイ、春高バレーに出場。中京大学を経て2022年にV.LEAGUE Division2のブレス浜松に入団。最優秀新人賞、得点王、ベスト６など多くのタイトルを受賞した。2025年、アランマーレ山形に入団した。