¡Úweb¸ÂÄê¡ÛÏÂ»³¤ä¤Þ¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª Áï¼Â¤È¶¸»ù¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Â³ÊÔ¤¬´°·ë
Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù´°·ëµÇ°¡ª ºî¼Ô¡¦ÏÂ»³¤ä¤ÞÀèÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òanan¤Îweb¸ÂÄê¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ØÌ´Ãæ¤µ¡¢¤¤ß¤Ë¡£¡Ù¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£ºÆÈÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¹¤é¤¯Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±ºîÉÊ½¸¤ò²ÃÉ®½¤Àµ¤·¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¤ÆÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¤Î¤³¤È¡£Æ±½ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥Þ¥ó¥¬³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÂ»³¤ä¤Þ¤µ¤ó¡£°ÊÍè¡¢¥Þ¥ó¥¬°¦¹¥¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥×¥í¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î²¬Áï¼Â¤È¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬Êäº´¡¦À®ÅÄ¶¸»ù¤Î¸òÎ®¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥Ü¡¼¥¤ºîÉÊ¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ò»Ï¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜºî¡£¤½¤ó¤ÊÁï¼Â¤È¶¸»ù¤¬ºÆ¤Ó³èÌö¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢ÁÏºî¤ÇÉå¿´¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¡¢ÏÂ»³¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
©ÏÂ»³¤ä¤Þ¡¿KADOKAWA
Áï¼Â¤È¶¸»ù¤ÎÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é
¹ç¾§Éô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î²¬Áï¼Â¡Ê¤ª¤«¤µ¤È¤ß¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Âçºå¤Î³¹¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ®ÅÄ¶¸»ù¡Ê¤Ê¤ê¤¿¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶¸»ù¤¬¶¯°ú¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ï¡¢ÁÈ°÷Á´°÷»²²Ã¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ç¡ÖºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÈÄ¹¤«¤éÄÁ´ñ¤Ê»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤´¤á¤ó¤À¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¶¸»ù¤ÏÁï¼Â¤ò¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤à¡£Áï¼Â¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¤Î²¼´¬¤¬2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤«¤éÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³¡¹¤È¡£Áï¼Â¤ä¶¸»ù¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡Á¡Ù¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¡¢Áï¼Â¤ÎÍÉ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¶¸»ù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤â¾ÜºÙ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¹½ÁÛ¤âËÜºî¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥Í¡¼¥à¤òÃ´Åö¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÆñ¹Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆÅÙÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ØÁï¼Â¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³èinÅìµþ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥é¥ª¥±¡Á¡Ù¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤ª¼ê»æ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È·²Áü·à¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Áï¼Â¤ÎÅìµþÊª¸ì¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áï¼Â¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¶¸»ù¤âÉ¬Á³Åª¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢º£¸å¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡Ù¡Ø¤¢¤Î»ÉÀÄ¤Ï·ë¶É¡©¡Ù¡ØÁï¼Â¤Î¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ù¤È¡¢Áï¼Â¤Ø¤Î¿Æ¿´¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»þ¤Ï½ä¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Áï¼Â¤Ï¾åµþ¤·¤ÆÂç³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î¥×¥Á»ö·ï¡Ê¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢Å¿Ëö¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Áï¼Â¤¯¤ó¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡Ë¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢£ÏÅÄ¶è£ËÅÄ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶¸»ù¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾å´¬¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Áï¼Â¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¶¸»ù¤òÇØ¸å¤«¤é¥Ï¥°¤¹¤ëÅ¸³«¤â¡ª Áï¼Â¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Áï¼Â¤«¤é¸«¤ì¤Ð¶¸»ù¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿Âç¿Í¤À¡£ËÜ²»¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¤Ëº®Íð¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²¼´¬¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃ´Åö¤µ¤óÊý¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤è¤ê¤â¡ØÁï¼Â¤Ê¤é¤³¤Î¤È¤¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ù¡Ø¤³¤³¤Ç¶¸»ù¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È»ä¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áï¼Â¤Î¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¡£¶¸»ù¤¬ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬ÄÏ¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Â¿ºÌ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö´Ø·¸À¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¡×
©ÏÂ»³¤ä¤Þ¡¿KADOKAWA
ËÜºî¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¡¢¡Ø¥«¥é¥ª¥±¡Á¡Ù¤è¤ê¹½À®¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áï¼Â¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¥ª¥¿¥¯¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ä¡¢¿¼Ìë¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÏ¢¤ì¤Ç»Å»ö¤·¤ËÍè¤ë¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¡¦ËÌ¾òÎï»ÒÀèÀ¸¡¢¤Ê¤¼¤«¶¸»ù¤Î¼þ¤ê¤òÓÌ¤®²ó¤ë¥ä¥¯¥¶¥Í¥¿¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²¬ÅÄ¡¢ËÌ¾òÀèÀ¸¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Áï¼Â¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤ò¤«¤²ó¤¹Â¸ºß¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´Ø·¸ÀÈ¯³Ð¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤Ë¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥é¥¹¥È¤À¤±¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë·è¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤Ä¤ÉÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´Íý¤ä¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ä¥Í¡¼¥à¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿Áï¼Â¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ºî²è¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¤³¤ì¤«¡Ù¤È¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡Ø¥«¥é¥ª¥±¡Á¡Ù¤È°ã¤Ã¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼Âºß¤¹¤ëÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤ä¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÊÃãÅ¹¡¢¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤·Æ°¤²ó¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¼Âºß¤·ÆÀ¤ë¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ë¤Î¤Ï¤è¤êÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÏÂ»³¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè12ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¸»ù¤¬Áï¼Â¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶¸»ù¤¬Áï¼Â¤ÎÉô²°¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áï¼Â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ò²¶¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡Ó¤ÈÊ¹¤¯¶¸»ù¤Ë¡Ø¡Ä¡ÄµÞ¤ËÉÝ¤Ã¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Êª¸À¤¤¤Ï¥¥Ä¤¯¤Æ¤âÀµÄ¾¤ÇÇ®°Õ¤¢¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Ïµ®½Å
©ÏÂ»³¤ä¤Þ¡¿KADOKAWA
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Îââ»ý¤È¶ìÏ«¤âÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÄùÀÚ¤Î¥¥Ä¤µ¤äÊÔ½¸¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥À¥á½Ð¤·¤Ë¿´ÀÞ¤ì¤½¤¦¤ÊËÌ¾òÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Þ¥³¥È¤¯¤ó¤ËÆÇ¤òÅÇ¤¤¤ÆÍ«¤µÀ²¤é¤·¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°»¤È¥à¥Á¤ÎÃ£¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢ÏÂ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÇ÷ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÇ¤ò100É¤ÉÁ¤±¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌµÃã¤ÊÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ö¡¼¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âºî²È¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤Î¼¹Ç°¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢Íí¤â¥Þ¥á¤Ë¤·¤Æ¡¢Ë«¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏË«¤á¤Æ¡¢Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÏÂ»³¤µ¤ó¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥é¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤âÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£2026Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼¡²óºî¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×ÏÂ»³¤ä¤Þ
¤ï¤ä¤Þ¡¦¤ä¤Þ¡¡1995Ç¯¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡¢¾¦¶È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¡ØÌ´Ãæ¤µ¡¢¤¤ß¤Ë¡£¡Ù¤¬¾¦¶È²½¤µ¤ì¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£
information¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù²¼
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈÖ³°ÊÔ¤â¼ýÏ¿¡£Áï¼Â¤¬¡ÖÀ¤³¦¤¿¤³¾Æ¤ÇîÍ÷²ñ¡×¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¡¦ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤ÈÏÂ²ò¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£KADOKAWA 858±ß
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦»°±ºÅ·¼Ó»Ò