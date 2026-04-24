今回は、仕事復帰をきっかけに夫のモラハラが発覚したエピソードを紹介します。

こんな人だったなんて…

「結婚後に退職しましたが、息子が3歳になり、以前働いていた会社から『また一緒に働かないか』と誘いがあり、家計のことも考えて再就職したいと思ったんです。

そこで夫に相談したところ、『これまで通り、家事育児をちゃんとできるならいいけど？』と言われ、唖然としました。夫は家事も育児も手伝う気はさらさらないようで、『家事も育児も母親の仕事だろ？』『俺の母さんはひとりで全部完璧にやっていた』『お前も母親なんだから、それくらいちゃんとやれよ？』とモラハラ発言をしてきたんです。夫がこんな人だったなんて、ショックです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ 人はそう簡単には変わらないので、以前からモラハラな傾向はあったかもしれませんね。それにしても、この女性が働くのは家計のためなのに、ずいぶん偉そうな夫ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。