Gapの期間限定コレクションで叶う♡GWにぴったりの快適カジュアルスタイル

アメリカ発のカジュアルブランド Gap から、ゴールデンウィークに向けた期間限定アイテムが登場。着心地の良さとデザイン性を兼ね備えたロゴアイテムやTシャツが豊富に揃い、旅行やレジャーにもぴったりです。家族でリンクコーデも楽しめるラインナップで、シンプルながらも今っぽいスタイルが叶うのも魅力♡この春夏のワードローブに加えたい注目アイテムをチェックしてみてください。

GWに活躍するロゴアイテム

カジュアルスタイルの定番として人気のロゴシリーズは、ゆったりとしたシルエットと快適な着心地が魅力です。

ロゴスウェットシャツ



ウィメンズ 価格：2,490円（定価6,990円）／ガールズ（120～160cm） 価格：1,990円（定価4,990円）／トドラーガールズ（80～110cm） 価格：1,690円（定価3,990円）

ラグランスリーブの半袖デザインで、抜け感のあるスタイルに。カットオフ仕様が今っぽく、ラフに着こなせます。

ロゴスウェットショーツ



ウィメンズ 価格：1,990円（定価4,990円）／ガールズ 価格：1,490円（定価3,990円）／トドラーガールズ 価格：1,290円（定価2,990円）

太めリブのウエストゴムでストレスフリーな履き心地。セットアップ風コーデもおすすめです。

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家族で楽しめる豊富なラインナップ

アスレチックロゴスウェットシャツ



メンズ 価格：2,490円（定価6,990円）／キッズボーイズ 価格：1,990円（定価4,990円）／トドラーボーイズ 価格：1,690円（定価3,990円）

アスレチックロゴスウェットショーツ



メンズ 価格：1,990円（定価5,490円）／キッズボーイズ 価格：1,490円（定価4,990円）／トドラーボーイズ 価格：1,290円（定価3,490円）

男女問わず楽しめるアスレチックロゴシリーズや、キッズ・ベビーまで揃う幅広い展開が魅力。

さらに、リンガーリブTシャツ（ウィメンズ1,490円ほか）やロゴTシャツ（メンズ1,490円ほか）など、デイリー使いしやすいアイテムも充実。

シンプルながらもワンポイントロゴが映えるデザインで、着回し力も抜群です。

限定コラボも見逃せない

Gap × Disney



©︎Disney

ウィメンズ 価格：1,490円（定価3,990円）／ガールズ 価格：1,290円（定価3,490円）／トドラーガールズ 価格：990円（定価2,990円）／ベビーガール 価格：990円（定価1,990円）

©︎Disney

メンズ 価格：1,490円（定価3,990円）／キッズボーイズ 価格：1,290円（定価3,490円）／トドラーボーイズ 価格：990円（定価2,990円）／ベビーボーイ 価格：990円（定価1,990円）

注目は Disney とのコラボレーションアイテム。ファミリーでお揃いにできるのが魅力で、休日のお出かけや旅行コーデにもぴったり。遊び心あるデザインが、コーディネートを楽しく彩ります♪

GWのおしゃれをもっと楽しく

ゴールデンウィークを快適に過ごすなら、軽やかで着心地の良いアイテム選びがカギ。Gapの期間限定コレクションは、シンプルながらも洗練されたデザインで、どんなシーンにもマッチします。

家族でリンクコーデを楽しんだり、自分らしいスタイルを見つけたりと、ファッションの楽しみ方も広がるはず♡この機会にお気に入りの一着を見つけて、特別な連休をもっとおしゃれに満喫してみてください。