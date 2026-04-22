【ファミマ】コカ・コーラ＋ホットスナックを同時に購入すると100円引きに! ファミチキも対象 - 45周年大感謝祭
ファミリーマートは4月21日、対象のコカ･コーラ商品とファミチキ(骨なし)など対象のホットスナックを同時に購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを開始した。
「コカ・コーラ」と「ホットスナック」で100円引きに
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。
今回は、「コカ･コーラ」3商品と「ホットスナック」4商品を対象とした鉄板の組み合わせを提案する。対象商品を1点ずつセットで購入毎に、合計価格から100円引きになる。実施期間は4月21日〜5月4日まで。
対象のコカ･コーラ商品は、「コカ･コーラ 500ml」(183円)、「コカ･コーラゼロ 500ml」(183円)、「コカ･コーラプラス 470ml」(183円)。
対象のホットスナックは、「ファミチキ(骨なし)」(248円)、「ファミチキ(レッド)」(258円)、「スパイシーチキン」(210円)、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)となる。
左:「ファミチキ(骨なし)」(248円)/右:「ファミチキ(レッド)」(258円)
左:「スパイシーチキン」(210円)/右:「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)
「コカ・コーラ」と「ホットスナック」で100円引きに
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。
対象のコカ･コーラ商品は、「コカ･コーラ 500ml」(183円)、「コカ･コーラゼロ 500ml」(183円)、「コカ･コーラプラス 470ml」(183円)。
対象のホットスナックは、「ファミチキ(骨なし)」(248円)、「ファミチキ(レッド)」(258円)、「スパイシーチキン」(210円)、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)となる。
左:「ファミチキ(骨なし)」(248円)/右:「ファミチキ(レッド)」(258円)
左:「スパイシーチキン」(210円)/右:「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)