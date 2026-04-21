ガンバレルーヤ・よしこ、衣装のボタンがとまらず「スタイリストがイリュージョンで消してくれた」
お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）とMr.マリックが21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。今作に登場するスーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」に盗んでほしいものについてトークを展開した。
【写真】Mr.マリックの“超魔術”に驚くよしこ
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。
盗んでほしいものについて、よしこは内臓脂肪を挙げた。「今回この舞台のために用意していただいた衣装なんですけど、ベストの3個目のボタンがしまらず、ボタンがついてるのちょっと違和感なので…。スタイリストさんがイリュージョンで消してくれたんですよ。各所に迷惑かけちゃうので（内臓脂肪を）減らして盗んでもらいたいなと思いました」と話し、会場を笑いに包んだ。
まひるが挙げたのは「恐怖心」。「仕事柄、崖を登ったり、崖から飛び降りたりという仕事が多くてですね。月に2回海外に行かせていただいているので、毎月恐怖を味わうんですけど、何度やってもバンジーも慣れないし、崖を登ることも慣れない。恐怖心と戦ってんですけど、その心さえこう盗んでもらえたら、毎月楽しく海外行けるのにな」と口にしたが、「それが楽しいと映るようになっちゃったら、逆に呼ばれなくなるかもしれない」と葛藤した。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。
【写真】Mr.マリックの“超魔術”に驚くよしこ
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。
まひるが挙げたのは「恐怖心」。「仕事柄、崖を登ったり、崖から飛び降りたりという仕事が多くてですね。月に2回海外に行かせていただいているので、毎月恐怖を味わうんですけど、何度やってもバンジーも慣れないし、崖を登ることも慣れない。恐怖心と戦ってんですけど、その心さえこう盗んでもらえたら、毎月楽しく海外行けるのにな」と口にしたが、「それが楽しいと映るようになっちゃったら、逆に呼ばれなくなるかもしれない」と葛藤した。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。