なにわ男子で遊ぶ時の“五箇条”発表 『ROUND1』撮影忘れて大はしゃぎ＆クレーンゲームで11個ゲット
7人組グループ・なにわ男子が、ラウンドワンジャパンの昨年に続き2度目のイメージキャラクターに就任した。21日からウェブ先行公開、25日から放送開始される新TVCM「みんなで行こう！ROUND1篇」「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」に出演する。
【動画】なにわ男子がわちゃわちゃ大騒ぎ！新ＣＭ
今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子が全力でプレイする姿が印象的。カメラを忘れてはしゃぐ様子、本気で競い合う瞬間など、等身大の姿でROUND1を楽しむ様子は必見。タイアップ曲「Gimme The Day」の世界観とともに、今年CDデビュー5周年となるなにわ男子の仲の良さが伝わる、“まるで一緒に遊びに来た感覚”になれる内容となっている。
「みんなで行こう！ROUND1篇」は、ロケバスの車窓からROUND1を発見し、なにわ男子のメンバーが「行こう行こう！」とたまらず立ち寄るシーンから始まる。ボウリング、カラオケ、スポッチャ、クレーンゲームと、テンポよく次々に場所を変えてメンバーがワイワイと盛り上がり、最後は全員が大きなぬいぐるみを抱きしめてロケバスで帰るという微笑ましいシーンでカット。まるでメンバーと一緒にROUND1に遊びに来ているかのような視点で楽しむことができる。
「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」は、なにわ男子のメンバーで円陣を組むシーンから始まり、さまざまなスポーツを体験しながらはしゃぐ様子が印象的。ときには叫びながら競い合う姿や、ハイタッチをしながら協力プレイを見せる場面もあり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容だ。ラストには、広大なクレーンゲームエリアの中でカメラを見つけたメンバーが笑顔を向けるシーンで締めくくる。
全国のROUND1店舗にてCM撮影のメイキングムービーを限定公開。25日からボウリングとカラオケ内のモニターで放映されるメイキングムービーでは、撮影日の1日にカメラが密着し、ポケバイ（小型バイク）やクレーンゲームに白熱する姿やストライクに驚く表情など、CM本編に収まりきらなかったオフショット感満載の貴重な映像となっている。また、同じく25日からボウリングのプレイ中に流れるスコア演出映像では、ストライクやガターなどに合わせた喜怒哀楽の表情豊かなメンバーが見どころとなる。
なにわ男子のメンバーがROUND1のさまざまなコンテンツで遊ぶ様子を写したショート動画を、公式X・TikTok・YouTubeにて順次公開。25日公開予定の「卓球篇」では、1対1の真剣勝負…のはずが、おちゃめなシーンが連発（!?）。また、7月公開予定の「ボウリング篇」では意気込み十分に、ストライクに挑む。
撮影は元気いっぱいの掛け声でスタート。早朝からの撮影にもかかわらず、「よろしくお願いします！」と元気な声で現場に入ったなにわ男子。最初の撮影では、ポケバイに乗り、メンバー同士で競争するシーンを収録。メンバーは早くもコツをつかみ、大西流星は体を傾けながらインコースを攻めるなど迫力ある走りを披露。想像以上の本気モードに、現場スタッフからも思わず驚きの声が上がった。カットがかかった後も大橋和也と道枝駿佑が競争を続けるなど、朝の8時とは思えないほどはしゃいだ様子で、現場は終始楽しげな空気が広がっていた。
サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を撮影。白熱したプレイが繰り広げられる中、特に長尾謙杜は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がった。また撮影の合間には、西畑大吾・高橋恭平・藤原丈一郎・長尾謙杜が輪になってリフティングを楽しむ場面も。互いに声をかけ合いながら和やかにプレイする一方、対決になると一転して激しい攻防を見せるなど、本番さながらの熱量でプレイに没頭する姿からは、メンバーの仲の良さと抜群のチームワークがうかがえた。
クレーンゲームの撮影の合間には、メンバーが思い思いの機種の前でゲームを楽しんでいた。プライベートでもクレーンゲームをするという高橋は、持ち前のセンスを発揮し、開始早々に景品を獲得。その姿を隣で見ていた藤原は「え！もう取れたん!?」と驚きの表情を見せた。一方その頃、大橋はぬいぐるみの獲得に苦戦…。店員にコツを聞きながら何度も挑戦するも、「撮影再開でーす！」とスタッフに呼び戻され、あえなくゲットならず。しかし、その後も撮影の合間を縫って挑戦し、最終的にはさまざまな景品を11個も獲得。ご満悦な表情を浮かべた。両手いっぱいに景品を抱えながら控室に戻る姿に、現場にはほっこりとした空気が流れた。
■なにわ男子インタビュー
―― 今年もCMキャラクターへの就任おめでとうございます。今回の撮影はいかがでしたか？
全員：楽しかった〜！
西畑：撮影の合間も遊びまくってました！（笑）特にクレーンゲームの景品をみんな取りまくってたよね？
高橋：久しぶりのクレーンゲームで楽しくなっちゃって景品11個も取りました！
全員： 11個！！（笑）
西畑：あと、（控室がカラオケだったので）休憩時間にみっちーといっしょに、カラオケで「なにわ男子メドレー」を歌ってました！楽しかったです！
―― CMの見どころを教えてください。
藤原： 僕達がありのまま楽しんでいる姿が一番の今回のCMの見どころです！
高橋：カメラの存在を忘れて、楽しんでいましたね！
道枝：素で楽しんだので、僕たちの普段の空気感が伝わるのではないかなと思います。
西畑：本気で楽しみすぎて、カットの声が聞こえないっていう…。（苦笑）
全員：（笑）
高橋：メイキング動画も楽しんでいただけると思います！
―― 昨年に続いてCMキャラクターに就任されましたが、前回撮影時よりもスポッチャやボウリングが「上手になったメンバー」「下手になったメンバー」はどなたですか？
藤原：みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！
全員：すごい！
道枝：自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっくりしました（笑）
藤原：多分、プライベートでスポッチャ行ってコソ練してるわ（笑）
西畑：恭平もサッカー題材の映画に出演しているからか、リフティングがすごく上手かった！
藤原：見せつけるようにポケットに手を入れながらやってたよな。（笑）
高橋：そうですね、極力手は出さないようにやりました。（笑）
全員：（笑）
西畑：逆に下手になったの誰だろ？
大西：はいはい！僕これ即答できます！大ちゃんは去年よりトランポリン下手になってた！（勢いよく手を挙げながら）去年すごい上手だったのに、今回めっちゃ転んでた！
西畑：それは朝イチだったからやん！
大西：じゃあ今飛んでみて！
西畑：（大きく手を広げながらトランポリンをするジェスチャー）
大西：さっきより上手になったかも…？（笑）
西畑：雑やな！（笑）
―― 「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」の撮影では、トランポリンやギガクレーンなどさまざまな遊びを楽しんでいただきました。結成5周年にちなんで、「グループ内で遊ぶときに大事にしている五箇条」を教えてください。
藤原：はい！一箇条は『怪我をしない』。俺ら、遊びすぎてしまうときがあってケガをしがちだから。二箇条目はなんやったっけ、謙杜？
長尾：僕らご飯に行ったら必ず写真を撮りますよね？
全員：確かに！
長尾：なので、二箇条目は『写真を撮る』！
藤原：三箇条目はなんやったっけ、恭平？
高橋：三箇条目！『譲り合い』。視野を広くして譲り合うっていう…。
藤原：たしかに！お会計のとき、「丈くんここ奢ってって（支払いを）譲ってくれるもんな！（笑）
道枝：四箇条、僕あります。『全力で楽しむこと』！
全員：おー！（拍手）
西畑：五箇条目はあれじゃないですか？『支払いは男気ジャンケン』。去年の忘年会はみっちーに払ってもらったもんな。
全員：ごちそうさまでした！今年もよろしくおねがいします。（道枝の方を見ながら）
道枝：なんでや！（笑）それはまた男気じゃんけんしましょう。（笑）
―― 「みんなで行こう！ROUND1篇」の撮影では、ボウリングに没頭する様子が印象的でしたが、メンバーで一番没頭しやすい方はどなたですか？
西畑：没頭してるといえば、舞台をセルフプロデュースしている丈くんじゃない？「じょうのにちじょう」の脚本、演出、構成もすべて丈くんが考えているし。
藤原：たしかにな。一つの作品に没頭していると、演出家が舞い降りてくる。（笑）
大西：それ何が変わるの？（笑）
藤原：ちょっとこうなる。（腕を組んで演出家のような立ち居振る舞いをしながら）「もっとこっちから照明当てて〜！」と指示をしたり。（笑）
大西：ちなみに、今日の照明さんは何点ですか？（笑）
藤原：今日の照明さんは…100点！！
全員：おー！（拍手）
―― 最後に視聴者へメッセージをお願いします。
西畑：ROUND1のCMをご覧いただきありがとうございます。
大西：ROUND1には、スポッチャやボウリング、カラオケ、クレーンゲームなど、僕たちも熱中した遊びがいっぱいです！
高橋：僕は特にボウリングが?好きです！
藤原：新学期や新しい環境で新しくできた友達と来ても、すぐに仲良くなれること間違いなし！
長尾：もちろん、仲の良い友達と来ても盛り上がります！
道枝：さらに、一部店舗では期間限定で、ここでしか見られない僕たちのコラボルームも登場します！
大橋・GWはROUND1に決まり！！
西畑：ぜひお近くのROUND1にお越しいただき、思いっきり遊び尽くしてください！
全員：以上、なにわ男子でした〜！（各自ボウリングやカラオケなどのジェスチャーをしながら）
【動画】なにわ男子がわちゃわちゃ大騒ぎ！新ＣＭ
今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子が全力でプレイする姿が印象的。カメラを忘れてはしゃぐ様子、本気で競い合う瞬間など、等身大の姿でROUND1を楽しむ様子は必見。タイアップ曲「Gimme The Day」の世界観とともに、今年CDデビュー5周年となるなにわ男子の仲の良さが伝わる、“まるで一緒に遊びに来た感覚”になれる内容となっている。
「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」は、なにわ男子のメンバーで円陣を組むシーンから始まり、さまざまなスポーツを体験しながらはしゃぐ様子が印象的。ときには叫びながら競い合う姿や、ハイタッチをしながら協力プレイを見せる場面もあり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容だ。ラストには、広大なクレーンゲームエリアの中でカメラを見つけたメンバーが笑顔を向けるシーンで締めくくる。
全国のROUND1店舗にてCM撮影のメイキングムービーを限定公開。25日からボウリングとカラオケ内のモニターで放映されるメイキングムービーでは、撮影日の1日にカメラが密着し、ポケバイ（小型バイク）やクレーンゲームに白熱する姿やストライクに驚く表情など、CM本編に収まりきらなかったオフショット感満載の貴重な映像となっている。また、同じく25日からボウリングのプレイ中に流れるスコア演出映像では、ストライクやガターなどに合わせた喜怒哀楽の表情豊かなメンバーが見どころとなる。
なにわ男子のメンバーがROUND1のさまざまなコンテンツで遊ぶ様子を写したショート動画を、公式X・TikTok・YouTubeにて順次公開。25日公開予定の「卓球篇」では、1対1の真剣勝負…のはずが、おちゃめなシーンが連発（!?）。また、7月公開予定の「ボウリング篇」では意気込み十分に、ストライクに挑む。
撮影は元気いっぱいの掛け声でスタート。早朝からの撮影にもかかわらず、「よろしくお願いします！」と元気な声で現場に入ったなにわ男子。最初の撮影では、ポケバイに乗り、メンバー同士で競争するシーンを収録。メンバーは早くもコツをつかみ、大西流星は体を傾けながらインコースを攻めるなど迫力ある走りを披露。想像以上の本気モードに、現場スタッフからも思わず驚きの声が上がった。カットがかかった後も大橋和也と道枝駿佑が競争を続けるなど、朝の8時とは思えないほどはしゃいだ様子で、現場は終始楽しげな空気が広がっていた。
サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を撮影。白熱したプレイが繰り広げられる中、特に長尾謙杜は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がった。また撮影の合間には、西畑大吾・高橋恭平・藤原丈一郎・長尾謙杜が輪になってリフティングを楽しむ場面も。互いに声をかけ合いながら和やかにプレイする一方、対決になると一転して激しい攻防を見せるなど、本番さながらの熱量でプレイに没頭する姿からは、メンバーの仲の良さと抜群のチームワークがうかがえた。
クレーンゲームの撮影の合間には、メンバーが思い思いの機種の前でゲームを楽しんでいた。プライベートでもクレーンゲームをするという高橋は、持ち前のセンスを発揮し、開始早々に景品を獲得。その姿を隣で見ていた藤原は「え！もう取れたん!?」と驚きの表情を見せた。一方その頃、大橋はぬいぐるみの獲得に苦戦…。店員にコツを聞きながら何度も挑戦するも、「撮影再開でーす！」とスタッフに呼び戻され、あえなくゲットならず。しかし、その後も撮影の合間を縫って挑戦し、最終的にはさまざまな景品を11個も獲得。ご満悦な表情を浮かべた。両手いっぱいに景品を抱えながら控室に戻る姿に、現場にはほっこりとした空気が流れた。
■なにわ男子インタビュー
―― 今年もCMキャラクターへの就任おめでとうございます。今回の撮影はいかがでしたか？
全員：楽しかった〜！
西畑：撮影の合間も遊びまくってました！（笑）特にクレーンゲームの景品をみんな取りまくってたよね？
高橋：久しぶりのクレーンゲームで楽しくなっちゃって景品11個も取りました！
全員： 11個！！（笑）
西畑：あと、（控室がカラオケだったので）休憩時間にみっちーといっしょに、カラオケで「なにわ男子メドレー」を歌ってました！楽しかったです！
―― CMの見どころを教えてください。
藤原： 僕達がありのまま楽しんでいる姿が一番の今回のCMの見どころです！
高橋：カメラの存在を忘れて、楽しんでいましたね！
道枝：素で楽しんだので、僕たちの普段の空気感が伝わるのではないかなと思います。
西畑：本気で楽しみすぎて、カットの声が聞こえないっていう…。（苦笑）
全員：（笑）
高橋：メイキング動画も楽しんでいただけると思います！
―― 昨年に続いてCMキャラクターに就任されましたが、前回撮影時よりもスポッチャやボウリングが「上手になったメンバー」「下手になったメンバー」はどなたですか？
藤原：みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！
全員：すごい！
道枝：自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっくりしました（笑）
藤原：多分、プライベートでスポッチャ行ってコソ練してるわ（笑）
西畑：恭平もサッカー題材の映画に出演しているからか、リフティングがすごく上手かった！
藤原：見せつけるようにポケットに手を入れながらやってたよな。（笑）
高橋：そうですね、極力手は出さないようにやりました。（笑）
全員：（笑）
西畑：逆に下手になったの誰だろ？
大西：はいはい！僕これ即答できます！大ちゃんは去年よりトランポリン下手になってた！（勢いよく手を挙げながら）去年すごい上手だったのに、今回めっちゃ転んでた！
西畑：それは朝イチだったからやん！
大西：じゃあ今飛んでみて！
西畑：（大きく手を広げながらトランポリンをするジェスチャー）
大西：さっきより上手になったかも…？（笑）
西畑：雑やな！（笑）
―― 「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」の撮影では、トランポリンやギガクレーンなどさまざまな遊びを楽しんでいただきました。結成5周年にちなんで、「グループ内で遊ぶときに大事にしている五箇条」を教えてください。
藤原：はい！一箇条は『怪我をしない』。俺ら、遊びすぎてしまうときがあってケガをしがちだから。二箇条目はなんやったっけ、謙杜？
長尾：僕らご飯に行ったら必ず写真を撮りますよね？
全員：確かに！
長尾：なので、二箇条目は『写真を撮る』！
藤原：三箇条目はなんやったっけ、恭平？
高橋：三箇条目！『譲り合い』。視野を広くして譲り合うっていう…。
藤原：たしかに！お会計のとき、「丈くんここ奢ってって（支払いを）譲ってくれるもんな！（笑）
道枝：四箇条、僕あります。『全力で楽しむこと』！
全員：おー！（拍手）
西畑：五箇条目はあれじゃないですか？『支払いは男気ジャンケン』。去年の忘年会はみっちーに払ってもらったもんな。
全員：ごちそうさまでした！今年もよろしくおねがいします。（道枝の方を見ながら）
道枝：なんでや！（笑）それはまた男気じゃんけんしましょう。（笑）
―― 「みんなで行こう！ROUND1篇」の撮影では、ボウリングに没頭する様子が印象的でしたが、メンバーで一番没頭しやすい方はどなたですか？
西畑：没頭してるといえば、舞台をセルフプロデュースしている丈くんじゃない？「じょうのにちじょう」の脚本、演出、構成もすべて丈くんが考えているし。
藤原：たしかにな。一つの作品に没頭していると、演出家が舞い降りてくる。（笑）
大西：それ何が変わるの？（笑）
藤原：ちょっとこうなる。（腕を組んで演出家のような立ち居振る舞いをしながら）「もっとこっちから照明当てて〜！」と指示をしたり。（笑）
大西：ちなみに、今日の照明さんは何点ですか？（笑）
藤原：今日の照明さんは…100点！！
全員：おー！（拍手）
―― 最後に視聴者へメッセージをお願いします。
西畑：ROUND1のCMをご覧いただきありがとうございます。
大西：ROUND1には、スポッチャやボウリング、カラオケ、クレーンゲームなど、僕たちも熱中した遊びがいっぱいです！
高橋：僕は特にボウリングが?好きです！
藤原：新学期や新しい環境で新しくできた友達と来ても、すぐに仲良くなれること間違いなし！
長尾：もちろん、仲の良い友達と来ても盛り上がります！
道枝：さらに、一部店舗では期間限定で、ここでしか見られない僕たちのコラボルームも登場します！
大橋・GWはROUND1に決まり！！
西畑：ぜひお近くのROUND1にお越しいただき、思いっきり遊び尽くしてください！
全員：以上、なにわ男子でした〜！（各自ボウリングやカラオケなどのジェスチャーをしながら）