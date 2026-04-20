4月27日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界を股にかけ北へ南へ！大移動 SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

コットン

佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）

高橋成美

高橋真麻

竹財輝之助

（50音順 敬称略）

エージェント：スチュアート・オー（オセアニア）、ボダン・クララ（フランス）

☆オーストラリアの家出少年

オーストラリア・シドニーに住む12歳の少年は、些細なことで母親とケンカし家出を決意！彼が向かった先は、なんと海外だった。しかもそれがきっかけで彼は大金を手にすることに！？

いったいどこまで行ってしまったのか？なぜ大金を得ることができたのか？

オーストラリアで大騒ぎとなった衝撃の実話をご紹介。

☆危険なお仕事 ニカラグア編

中央アメリカ最大の国・ニカラグア − 道路は舗装されておらず穴ボコだらけ、雨が降ればぬかるむ悪条件の中、変わった荷物を運ぶ人々に密着！なんと彼らは、ちょっとの衝撃で爆発してしまう大量のダイナマイトの起爆装置を運んでいるという。はたして無事に目的地に辿り着けるのか？

☆クマと羊飼いの共生

フランス・ピレネー山脈。地域の崩壊した生態系を取り戻すため、フランス政府はヒグマを連れてきて、この地に放つことに。しかし、今度は増えたヒグマが、山で放牧されている羊を襲うようになり、羊飼いの生活を脅かす新たな問題が生じる。

クマと羊、羊飼いの運命はどうなってしまうのか？

その他、世界中から集めた、移動にまつわるビックリ＆ちょっと笑える映像をどどっとご紹介。