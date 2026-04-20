Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

イベントや自然観察のために双眼鏡を持っていっても、「よく見えた」で終わってしまうことは意外と少なくありません。あとで見返したくても、その瞬間の景色までは残せない。そんなもどかしさを埋めてくれそうだと感じたのが、4Kカメラとナイトビジョン、Wi-Fiシェア機能を備えた「GOGLOO F16」です。

今回は、遠景の記録、夜間撮影、スマホ連携、持ち歩きやすさという観点で実際に使ってみて、どこが便利でどこは使い方の工夫が必要かを確かめました。

遠くの景色が「見える」だけでなく「残せる」のが大きい

Photo: 山田洋路

まず印象的だったのは、作例のように、遠距離の被写体ででも記録としてしっかり残せること。肉眼では点にしか見えない遠くの山頂の鉄塔を撮影してみたところ、遠距離の被写体でもきれいに記録できていました。双眼鏡として遠くを見るだけでなく、そのまま写真や動画で残せるのは、この製品ならではの面白さです。

Photo: 山田洋路

動画撮影への切り替えもボタンひとつで済むので、野鳥観察や登山、アウトドアの記録にも適していると感じました。

湖面で佇む水鳥を見つけたら、動画モードに切り替えてレンズを向ける。優雅に水草を採る姿が、映像として記録されていきます。普段見られないような光景を持ち帰れる感覚は、双眼鏡の「見る」とカメラの「残す」が融合したからこそ生まれる醍醐味。

暗さに埋もれにくく夜間でも使いやすい

Photo: 山田洋路

ナイトビジョン機能は、正直なところ「補助的に使えれば十分かな」と思っていましたが、実際には想像以上に実用的な印象でした。夜の公園で赤外線撮影を試したところ、わずかな光しかない環境でも草花がかなりくっきり写ります。暗い場所でただ輪郭が見える程度ではなく、対象を把握しやすいレベルまで見えたのは好印象でした。

キャンプ場まわりの確認、暗い時間帯の自然観察など、昼とは違う使い道も現実的に思えます。夜の屋外で「もう少し見えたら助かる」という場面にちゃんと応えてくれそうです。

Wi-Fiシェアは、記録したあとまで快適につながる

Photo: 山田洋路

使っていて便利さを実感しやすかったのが専用アプリを介したWi-Fiシェア機能です。撮影した写真や動画をその場でスマートフォンへ送れるので、見えた感動を時間を置かずに共有しやすいのが魅力です。フィールドや外出先で使うアイテムだからこそ、この即時性はかなり効いてきそう。

さらに便利だったのは、双眼鏡をのぞき込まなくてもスマホ画面で確認できること。撮れているかをその場で確かめやすく、チェック用途としても実用的でした。

持ち歩きやすさは十分。ただし高倍率の動画では三脚があると安心

Photo: 山田洋路

「重さが負担にならないか」は、アウトドアで使う機材において非常に重要なポイントです。「GOGLOO F16」を首から掛けて半日フィールドを歩いた結果、重量感は許容範囲内。長時間の使用でも快適に撮影を楽しめました。

Photo: 山田洋路

ただし、一点だけ正直に伝えておきたいこととして、倍率を上げるほど手ブレが顕著になり、特に動画撮影を手持ちで行うと、映像が安定しにくいです。その点、三脚へ固定できる機能があるのは大きな強みで、「双眼鏡＋三脚」という組み合わせを前提に使うと、「GOGLOO F16」の実力を引き出せると感じました。

実際に使ってみて感じたのは、「GOGLOO F16」は「見えた」という体験を残して、共有するところまで考えられた製品だということです。遠景の記録、夜間撮影、スマホ連携、持ち運びやすさのバランスが取れていて、自然観察などのアウトドアシーンで活躍の幅が広いんじゃないでしょうか。

体験を記録として持ち帰りたい人にとって、「GOGLOO F16」は魅力的な選択肢のひとつになりそう。製品のスペック詳細については、以下リンクよりチェックしてみてください。

※ 撮影・記録が許可されている場所・環境での適切な使用を強くお願いいたします。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、NeoSeeより製品の貸し出しを受けております。