可愛いモノ多すぎーーーッ！汗【セリア】見つけたら即カゴ♡「トキメキ雑貨」

100円ショップの【セリア】は、見つけた瞬間、思わずキュンとしてしまいそうな「トキメキ雑貨」の宝庫。普段使いにぴったりな小物から、シル活民ならチェックしておきたい可愛いシールまで、さまざまな種類の商品が勢揃いしているんです。そこで今回は、見つけたら即カゴ推奨のキュートな雑貨を紹介します。

食べたくなる可愛さ

「ミニ収納ケース パンケーキ」は、今すぐ食べたくなりそうな焼き色のパンケーキとバターが特徴的なミニサイズのポーチ。手のひらほどの大きさなので、リップやカギ、コード類を収納するのにぴったりです。小さめのバッグにも入れやすく、バッグ内を可愛く整理整頓してくれます。

渋くて可愛いお寿司のぷっくりシール

セリアのシールコーナーは、オリジナルからキャラクターものまで幅広い種類が充実しており、シル活民なら見逃せない場所。なかには「ステッカー ぷくぷく回転寿司」のような、渋くて可愛いデザインのシールも見つかるため、隅々までしっかりとチェックしてみて。シートをよく見てみると、回転寿司のレーンのデザインになっていて、本当にお寿司が流れているように見えるところも楽しいポイントです。

【セリア】の「トキメキ雑貨」は、どれも手に取りたくなりそうな可愛いデザインばかり。とくにまだまだブームが続いているシールは、なかなか出会えない場合もあるため、気になったら早めにチェックするのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる