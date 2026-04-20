Image: 有限会社東海樹脂加工

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

トイレットペーパーをティッシュ代わりに使うアイデアは定番ですが、見た目がイマイチで諦めていた人も多いはず。「ROSSUE assy」は、そんな悩みに寄り添ってくれるプロダクトです。

白マット調の仕上げは「これならリビングに置いておいてもいいかも」と思える佇まいで、食事中に少し食べこぼしたとき、サッと片手で拭き取れるのは想像以上に快適ですよ。

5cmカットと10秒交換が生むゆとり

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「ROSSUE assy」の使い心地は、数字で見るとよりわかりやすくなります。

・5cm単位で細かくカット可能 ・ロール交換はわずか10秒 ・触れても痛くない2種類のカッター

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ミシン目のないロールでも、片手でスッと引き出してスムーズにカットできるところが「ROSSUE assy」の真骨頂。

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忙しい朝に、洗面台のちょっとした水ハネを拭き取るような場面でも、このスムーズさがストレスを軽減してくれます。

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カッター部分はウレタン製かPE製を選べますので、小さなお子さんがいる家庭でも安心です。

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無理のない節約を、美しい道具で

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中身はトイレットペーパーなので、ティッシュと比べるとコストの違いははっきり。必要なぶんだけ使える構造のおかげで、無意識に使いすぎることも減りそうです。

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何より、ツヤを抑えた白マット調の質感が優秀。デスクの上に置いても生活感が出にくく、節約も小綺麗な暮らしも諦めない。それが「ROSSUE assy」の立ち位置です。

5分で完成する、自分だけの1台

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最新モデルは組み立て式になったことで、より手に取りやすい価格に。工具は一切不要で、パッケージの内側を見ながら5分ほどで完成します。組み立てが心配の方のために完成品も用意されているのでご安心を。

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配送は厚さ3cmのコンパクトな箱で届くので、受け取りもスムーズ。実用的だけど自分ではあまり買わない、そんな「気が利いた贈り物」を探している人にもぴったりな1台です。

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キッチンやデスク、ペットのお世話など、活躍するシーンはたくさん。コストコなどの太巻きロールにも対応しているので、まとめ買いしたロールの消費にも一役買ってくれるんじゃないでしょうか。

「ROSSUE assy」が気になった方は、下記からぜひ詳細をチェックしてみてくださいね。

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Source: CoSTORY