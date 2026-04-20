【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット】 4月20日13時 予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月20日13時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。

本商品は1974年に放送されたアニメ「グレートマジンガー」がSMPシリーズで立体化。劇中のデザインが再現され、アニメをイメージしたカラーリングが再現されている。広い可動域によりダイナミックなアクションができ、ブレストバーンやアトミックパンチなどのポージングが可能。

グレートマジンガーの操縦席となるブレーンコンドルは「合体用」と「見栄え用」の2種類が入っている。また、グレートブースターをはじめ、スクランブルダッシュ、ドリルプレッシャーパンチ、マジンガーブレード、二―インパルスキックなどが付属している。

エフェクトパーツによってより迫力のあるアクションを表現することができる。

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション