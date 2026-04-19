ゼッテリアのアボカド新作バーガー登場♡贅沢フェアで味わう旬の美味しさ

アボカド好きにはたまらない季節が到来♡ゼッテリアから期間限定の「アボカドフェア」が今年も登場します。クリーミーなアボカドを主役にした贅沢なバーガー3種は、それぞれ異なる魅力が詰まったラインアップ。食べ応えとフレッシュさを兼ね備えた味わいで、春のおでかけやご褒美ランチにもぴったりな注目メニューです。

濃厚アボカドの贅沢バーガー

今回のフェアの主役は「アボカドチーズバーガー」（640円）。

ビーフ100%のジューシーなパティに、ダイスカットされたアボカドとワカモレソースをたっぷり合わせ、チーズとオーロラソースでコクと酸味をプラス。

レタスやトマトのフレッシュさも重なり、バランスの良い贅沢な味わいに仕上がっています。

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選べる3種のラインアップ

シンプルにアボカドとビーフの美味しさを楽しめる「アボカドビーフバーガー」（590円）は、素材の旨みをしっかり感じたい方におすすめ。

一方、「アボカドえびバーガー」（590円）は、プリプリサクサクのえびパティに、タルタルソースとサウザンソースを組み合わせた華やかな味わい。

どちらもアボカドのクリーミーさがアクセントとなり、異なる美味しさを楽しめます。

商品詳細

販売期間：2026年4月22日（水）～5月中旬予定（なくなり次第終了）

販売店舗：一部店舗を除く265店舗（4月15日時点）

※表示価格は全て税込です。

ゼッテリアで旬のアボカドを満喫♡

ゼッテリアのアボカドフェアは、素材の美味しさを存分に楽しめる期間限定イベント。クリーミーで満足感たっぷりのバーガーは、気分をちょっと上げたい日にぴったりです。

3種類それぞれ違った魅力があるので、食べ比べもおすすめ。今だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください♪