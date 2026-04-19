【北京＝照沼亮介】ヒト型ロボットと人間が共に走るハーフマラソン大会が１９日、北京で行われた。

１位のロボットは５０分２６秒で優勝し、人間のハーフマラソンの男子世界記録（５７分２０秒）を上回った。中国は２０２６年をヒト型ロボットの「商業化元年」と位置づけており、技術力をアピールした。

昨年に続き２回目の開催となった今回は、前回の５倍以上となる１０５チームのロボットが出場し、人間約１万２０００人と並走しながら北京郊外の２１・０９７５キロを駆け抜けた。今年は人間が操縦しなくても、ロボット自ら走行コースを選んだり、障害物を避けたりする部門が新設され、出場チームの４割を占めた。沿道には、「頑張れ」と書かれた手持ち看板を振る応援役のロボットも登場した。

優勝したのは、中国通信機器大手・華為技術（ファーウェイ）から独立したスマートフォン企業「栄耀終端」の自律走行型ロボット「閃電」だった。身長１メートル６９で、脚部に備えた高出力モーターと放熱機能を生かしながら、平均時速２５キロ・メートルで走りきり、昨年の優勝タイム２時間４０分４２秒を大幅に更新した。