トータルテンボス藤田、“納車”報告 日産車をカリフォルニアスタイルに超カスタム「まじでかっこいい生き方」
お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右がYouTubeチャンネルを更新。納車を迎えた新たな愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【動画】トータルテンボス藤田、カリフォルニアスタイルの愛車を公開
YouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜メン！バイクメ〜ン！」に投稿された動画「【納車】車をALPINEのSonovaに乗り替えました!!」の冒頭で藤田は、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカスタムしたコンセプトカー「Sonova」を購入し、納車を迎えたことを報告。
ついに新たな愛車と対面した藤田は、日産NV200バネットからホワイトパール×ウォーターミントのカラーリングでカリフォルニアスタイルへと変身を遂げたSonovaに大興奮。運転席に乗り込むと、ALPINE社製の音声で操作できるカーナビやリアビジョン、ドライブレコーダー機能付きのデジタルミラー、テーブルとソファ、さらにシャワーが使える後部座席についても動画で紹介した。
新たな愛車を公開した藤田の動画にはファンから「納車おめでとうございます」「まじでかっこいい生き方してるなぁ〜」などのコメントが寄せられている。
引用：YouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜メン!バイクメ〜ン!」
【動画】トータルテンボス藤田、カリフォルニアスタイルの愛車を公開
YouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜メン！バイクメ〜ン！」に投稿された動画「【納車】車をALPINEのSonovaに乗り替えました!!」の冒頭で藤田は、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカスタムしたコンセプトカー「Sonova」を購入し、納車を迎えたことを報告。
新たな愛車を公開した藤田の動画にはファンから「納車おめでとうございます」「まじでかっこいい生き方してるなぁ〜」などのコメントが寄せられている。
引用：YouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜メン!バイクメ〜ン!」