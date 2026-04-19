33歳・DIY初心者女性が初めて購入したマキタのドライバーは？ 「ホームセンターにあって目についたので」
趣味の時間を充実させるため、自宅の家具を自作する「DIY」に挑戦する人が増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、広島県在住・33歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
在住：広島県
家族構成：自分、父、母、兄、姉
年収：350万円
▼マキタ「TD138」
道具選びの基準について聞くと、「ホームセンターにあって目についたので購入しました」と話してくれました。
しかし、徐々に慣れていったようで、「既製品ですと、何かしら1つは不満が出てくるものですが、DIYである程度できるようになると、自分がほしいものが、本当にほしいままに作れるところが、始めてよかったところだと思っています。コスパもよいところも気に入っています」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「始める前は何から始めていいのかわからず困ることも多いかと思っていますが、いざ始めてみるとどんどん楽しくなっていき、自分の作りたい通りの物ができるようになります。日常のあったらいいなを実現できる生活はとても楽しいです」と教えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、広島県在住・33歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者のプロフィール回答者本人：33歳女性
在住：広島県
家族構成：自分、父、母、兄、姉
年収：350万円
初めてのドライバーはマキタ「TD138」「自分で作ったほうが安いと思った」と、DIYを始めたきっかけを話す回答者。初めて購入した商品は以下とのこと。
▼マキタ「TD138」
道具選びの基準について聞くと、「ホームセンターにあって目についたので購入しました」と話してくれました。
「情報収集をすることが……」想像以上の苦労とは実際に作業を始めてみると、想像以上の苦労があったといいます。「何からまず始めたらいいのかわからず、情報収集をすることが苦労しました。自分がやりたいことと似たようなことをやっている人がいましたが、全く同じ仕様ではないので、見様見まねでした」とのこと。
しかし、徐々に慣れていったようで、「既製品ですと、何かしら1つは不満が出てくるものですが、DIYである程度できるようになると、自分がほしいものが、本当にほしいままに作れるところが、始めてよかったところだと思っています。コスパもよいところも気に入っています」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「始める前は何から始めていいのかわからず困ることも多いかと思っていますが、いざ始めてみるとどんどん楽しくなっていき、自分の作りたい通りの物ができるようになります。日常のあったらいいなを実現できる生活はとても楽しいです」と教えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)