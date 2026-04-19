「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

東京スプリントが行われた１５日の水曜、ずっと応援しているママコチャに会えましたー！悪天候だと極端に出不精になる私も、推しのこととなるとそんなの関係ない♪

大雨の大井競馬場に到着し、まずは私的オアシス「勝龍園」の油淋鶏定食でパワーチャージ。小走りで移動し、パドック２列目を確保。ひと目見た瞬間の感想は…テレビと一緒だぁーー！！お顔もメンコも長めの尻尾も、正真正銘、本物のママコチャでした。４周目くらいのとき、チラッと目が合った…ような気がする（勘違いでもいいの！）…かわいいぃぃ♡

レースもしっかり見たかったので、計画的に馬場へ移動。その走りをしっかり目に焼き付けることができました。滝のような雨の中、みんなかっこ良かったし、ママコチャも５着。素敵でした♡

ちなみに「勝龍園」さん、以前私がラーメンについて書いた時のデイリースポーツの紙面を持っていてくださって。お店の方たちが読んでくださっていたことにびっくり＆うれしかったです！！

さて皐月賞です。本命はグリーンエナジーにしました。前走の京成杯は勝ち時計も速かったし、中山で上がり３Ｆは３３秒８。直線の急坂をぐんぐん駆け上がってきた走りを見て強い！と思いました。

鼻出血による出走停止明けでもありましたし、その鼻出血があった未勝利戦も３馬身差の完勝。東京でも中山でも強い内容で、しかも先行する競馬も控える競馬もできます。調教の映像もチェックしましたが、後ろ脚の力強い動かし方を見て改めて強そうだなと感じました。上原佑厩舎の３頭はみんな調子が良さそうですが、その中でも一番良く見えましたよ。

馬券はまず単複を買って、馬連、ワイドで唯一の重賞２勝馬でもあるリアライズシリウスに、カヴァレリッツォ、ロブチェン、アドマイヤクワッズの４頭に流します。さあ牡馬クラシック初戦。今年はどんなドラマが生まれるでしょうか？ワクワクしながら発走を待ちたいと思います♪