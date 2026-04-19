工藤静香「かっこいい女代表」「ROCKしてんなぁ」“20年前の服”取り入れたファッション披露
歌手の工藤静香が18日にInstagramを更新。“20年前の服”を取り入れたファッションを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】工藤静香が“20年前の服”を取り入れたファッションがかっこいい！（8枚）
工藤が「10年 20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、白ブラウスに黒のタイトなボトムスとブーツを合わせた姿やブラウス、ボトムス、ブーツを黒で統一したコーデ、さらにヒョウ柄のブルゾンを羽織ったソロショットなどが収められている。
「パンツばかりファッション 笑」とつづった投稿にファンからは「かっこいい女代表しーちゃん」「ROCKしてんなぁ」「スタイル抜群！うっとりしちゃいました」などの声が相次いでいる。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香が“20年前の服”を取り入れたファッションがかっこいい！（8枚）
工藤が「10年 20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、白ブラウスに黒のタイトなボトムスとブーツを合わせた姿やブラウス、ボトムス、ブーツを黒で統一したコーデ、さらにヒョウ柄のブルゾンを羽織ったソロショットなどが収められている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）