撥水加工がされたアノラックパーカーやマウンテンパーカーは、デイリー使いはもちろん、GWのレジャーやアウトドアシーンにも最適です。大人の女性におすすめの着こなしをご紹介します。※画像出典：WEAR

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【大人の休日服】サマ見えする「高機能パーカー」でつくるおしゃれコーデ

撥水加工がされたマウンテンパーカーやアノラックパーカーは、日常のタウン服としてはもちろん、GWのレジャーやアウトドアシーンでも着まわせる優秀アイテムです。大人の女性におすすめの着こなしをご紹介します。

1. 「白のアノラックパーカー」はモノトーンでシックに


写真は、撥水加工がされたアノラックパーカーに黒のロングナロースカートを合わせて、モノトーン配色でまとめたスタイリッシュな着こなしです。

アノラックパーカーとは、頭からかぶるタイプで胸もとまでの短いジップアップがついているデザインのこと。首もとまでジップを上げるとスポーティーな印象に、写真のようにジップを下げるとVネックのような抜け感が出るなどして、見え方が調整できるところもメリットです。

下半身がすっきり見えるIラインでまとめたところも、おしゃれ見えにつながっています。

2. 「ウエストマーク」で着やせ効果がアップ


写真は明るいグリーンが春らしいパーカーに、黒のテーパードパンツと防水スニーカーを合わせた本格的なアウトドアコーデです。

ロング丈のパーカーは、気になるヒップまわりをカバー。ウエストや裾の内側には調整可能なドローストリングがついていて、腰の位置で絞ってウエストマークすれば、脚を長く見せてスタイルアップもかないます。

パンツは程よくゆとりがあって、縦横に伸縮する4WAYストレッチ生地で動きやすいのが◎。どのアイテムも撥水加工や防水加工がされていて、キャンプや登山などのアウトドアにもおすすめの組み合わせです。

3. 「ワンピース合わせ」でフェミニンさをプラス


写真で着用しているのは、ナイロン100％で撥水性があり、くたっとした風合いがこなれた印象のライトベージュのマウンテンパーカー。ウエストが絞れるようになっていて、女性らしさも残るデザインはスポーティーになり過ぎず、おしゃれに着られて旅行時のライトアウターとしてもぴったり。

インナーには、吸水速乾性やUVカット効果のあるチャコールグレーの半袖ワンピースを着てフェミニンさをプラス。そこにスニーカーを合わせれば、タウンでもレジャーでも着られるカジュアルな着こなしが完成します。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)