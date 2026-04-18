【大人の休日コーデ】アウトドアも街歩きもOK！「おしゃれパーカー」でつくるきれいめカジュアル3選
【大人の休日服】サマ見えする「高機能パーカー」でつくるおしゃれコーデ撥水加工がされたマウンテンパーカーやアノラックパーカーは、日常のタウン服としてはもちろん、GWのレジャーやアウトドアシーンでも着まわせる優秀アイテムです。大人の女性におすすめの着こなしをご紹介します。
1. 「白のアノラックパーカー」はモノトーンでシックに
写真は、撥水加工がされたアノラックパーカーに黒のロングナロースカートを合わせて、モノトーン配色でまとめたスタイリッシュな着こなしです。
下半身がすっきり見えるIラインでまとめたところも、おしゃれ見えにつながっています。
2. 「ウエストマーク」で着やせ効果がアップ
写真は明るいグリーンが春らしいパーカーに、黒のテーパードパンツと防水スニーカーを合わせた本格的なアウトドアコーデです。
ロング丈のパーカーは、気になるヒップまわりをカバー。ウエストや裾の内側には調整可能なドローストリングがついていて、腰の位置で絞ってウエストマークすれば、脚を長く見せてスタイルアップもかないます。
パンツは程よくゆとりがあって、縦横に伸縮する4WAYストレッチ生地で動きやすいのが◎。どのアイテムも撥水加工や防水加工がされていて、キャンプや登山などのアウトドアにもおすすめの組み合わせです。
3. 「ワンピース合わせ」でフェミニンさをプラス
写真で着用しているのは、ナイロン100％で撥水性があり、くたっとした風合いがこなれた印象のライトベージュのマウンテンパーカー。ウエストが絞れるようになっていて、女性らしさも残るデザインはスポーティーになり過ぎず、おしゃれに着られて旅行時のライトアウターとしてもぴったり。
インナーには、吸水速乾性やUVカット効果のあるチャコールグレーの半袖ワンピースを着てフェミニンさをプラス。そこにスニーカーを合わせれば、タウンでもレジャーでも着られるカジュアルな着こなしが完成します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)