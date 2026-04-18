「Rakuten GirlsAward 2026 A/W」30回目の開催決定 生見愛瑠・なえなの・もーりーしゅーとら第1弾出演者も解禁
【モデルプレス＝2026/04/18】日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN／WINTER」を、2026年9月26日に幕張メッセ1-3ホールにて開催決定。この度、イベントのキービジュアル・第1弾の出演者が発表された。
【写真】「ガルアワ」人気キャラ登場のビジュアル
2010年の初開催から数え、今回でGirlsAwardは開催30回目を迎える。これを記念して、人気キャラクターモンチッチとのスペシャルコラボが実現。モンチッチは1974年に誕生し、発売と共に爆発的ブームを起こしたキャラクターで、近年若い世代にも大きな注目を集め、誕生50周年を迎えてもなお幅広い世代に愛され続けている。GirlsAwardも“時代を越えて愛される存在でありたい”という想いのもと、これまでにないGirlsAwardオリジナルカラーのモンチッチを取り入れた可愛らしい世界観のイベントキービジュアルでアニバーサリー回を彩る。
さらに、第1弾豪華出演者も発表。アーティストには、5人組ダンス＆ボーカルグループONE N‘ ONLYが決定。南米のカルチャーを取り込んだ唯一無二のスタイルを貫き続け、TikTokのフォロワー数は日本人男性音楽アーティスト1位の560万人超えを記録。2025年メジャーデビューを果たすと共に目標の地であった日本武道館でのワンマンライブを成功させ、2026年7月からはグループ初のアリーナツアーを開催するなど勢いに乗るONE N’ ONLYがGirlsAwardを熱狂の渦に包む。
MCには、今回でGirlsAwardへの出演が19回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、あざとかわいい姿で幅広い世代から人気を誇る森香澄が8回目のタッグを組み、会場を盛り上げる。
ランウェイを彩るモデルには、SNSでの活躍に加え音楽プロジェクトを再始動させたことでも話題となったなえなの、映画『君が最後に遺した歌』にて主演を務めるなど、女優としても活躍する生見愛瑠が決定。さらにゲストとして、4月からグループ初の冠番組『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』 の放送がスタートするなど注目度急上昇中の“DIY”ダンスボーカルグループBUDDiiSに所属する小川史記、もーりーしゅーとが登場し、会場を沸かせる。今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表していく予定だ。（modelpress編集部）
【日時】2026年9月26日（土） 開場13：00／開演14：30 （予定）
【会場】幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
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【写真】「ガルアワ」人気キャラ登場のビジュアル
◆「ガルアワ」開催30回目記念でモンチッチとコラボ
2010年の初開催から数え、今回でGirlsAwardは開催30回目を迎える。これを記念して、人気キャラクターモンチッチとのスペシャルコラボが実現。モンチッチは1974年に誕生し、発売と共に爆発的ブームを起こしたキャラクターで、近年若い世代にも大きな注目を集め、誕生50周年を迎えてもなお幅広い世代に愛され続けている。GirlsAwardも“時代を越えて愛される存在でありたい”という想いのもと、これまでにないGirlsAwardオリジナルカラーのモンチッチを取り入れた可愛らしい世界観のイベントキービジュアルでアニバーサリー回を彩る。
◆「ガルアワ」第1弾出演者解禁
さらに、第1弾豪華出演者も発表。アーティストには、5人組ダンス＆ボーカルグループONE N‘ ONLYが決定。南米のカルチャーを取り込んだ唯一無二のスタイルを貫き続け、TikTokのフォロワー数は日本人男性音楽アーティスト1位の560万人超えを記録。2025年メジャーデビューを果たすと共に目標の地であった日本武道館でのワンマンライブを成功させ、2026年7月からはグループ初のアリーナツアーを開催するなど勢いに乗るONE N’ ONLYがGirlsAwardを熱狂の渦に包む。
MCには、今回でGirlsAwardへの出演が19回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、あざとかわいい姿で幅広い世代から人気を誇る森香澄が8回目のタッグを組み、会場を盛り上げる。
ランウェイを彩るモデルには、SNSでの活躍に加え音楽プロジェクトを再始動させたことでも話題となったなえなの、映画『君が最後に遺した歌』にて主演を務めるなど、女優としても活躍する生見愛瑠が決定。さらにゲストとして、4月からグループ初の冠番組『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』 の放送がスタートするなど注目度急上昇中の“DIY”ダンスボーカルグループBUDDiiSに所属する小川史記、もーりーしゅーとが登場し、会場を沸かせる。今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表していく予定だ。（modelpress編集部）
◆「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」開催概要
【日時】2026年9月26日（土） 開場13：00／開演14：30 （予定）
【会場】幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
【Not Sponsored 記事】