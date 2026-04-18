春の九州高校野球大会が18日、鹿児島市で開幕しました。九州高校野球大会の鹿児島開催は2021年秋以来、4年半ぶりとなります。

大会は九州・沖縄各県の16校がトーナメントで戦い、鹿児島からは神村学園、鹿屋中央、川内、鹿児島商業の4校が出場します。

鹿児島市の平和リース球場で18日朝、開会式があり、鹿屋中央の東脩斗主将が選手宣誓しました。

（鹿屋中央 東脩斗主将）「私たちは見る人の心に感動と勇気を届けられるよう、全身全霊で最後の瞬間までプレーすることを誓います」

18日は1回戦2試合が行われ、開幕試合では鹿児島商業が佐賀代表の佐賀商業と対戦しています。

日程が順調に進めば、決勝は今月25日に行われます。

第158回 九州地区高校野球大会 組み合わせ 2026春

■ 4月18日（土）

第1試合（10:30～）： 鹿児島商業（鹿児島3位） 対 佐賀商業（佐賀）

第2試合（13:00～）： 長崎優勝の 大崎 対 センバツ出場の 熊本工業

■ 4月19日（日）

第1試合（9:00～）： センバツ出場の 神村学園 対 沖縄の優勝校 エナジックスポーツ

第2試合（11:30～）： 福岡の優勝 飯塚 対 21世紀枠でセンバツ出場の 長崎西

第3試合（14:00～）： 大分上野丘（大分） 対 聖心ウルスラ（宮崎）

■ 4月20日（月）

第1試合（9:00～）： センバツ出場の 九州国際大付属 対 鹿児島2位の 川内

第2試合（11:30～）： センバツ出場の 沖縄尚学 対 鹿児島優勝の 鹿屋中央

第3試合（14:00～）： 九州学院（熊本） 対 センバツ出場の 長崎日大

春の九州高校野球2026 トーナメント表（下に画像で掲載）

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