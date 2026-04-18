YURAサマ(Psycho le Cému)とヒィロ(ex.ν[NEU])がバンギャルを救うべく、ヘドバン痛を軽減するプロジェクトを始動することが発表となった。

Psycho le Cémuのドラマーとして活動をしながら、エアロビクスのインストラクターとしてレッスンを行うなど、健康意識高めのYURAサマ。元ν[NEU]のベース兼リーダーであり、現在は小顔＆痩身エステサロン『DearLily』オーナー兼エステティシャンとして施術を行っている美容意識高めのヒィロ。健康と美容に関する二人の知見を活かした“バンギャルのライブ寿命を伸ばすための企画”の誕生だ。

これまでもYURAサマとヒィロはそれぞれ、セミナーや商品などを通してバンギャルたちの美と健康をサポートしてきた。“ヴィジュアル系バンドのライブの醍醐味であるヘドバンを生涯続けてほしい”という願いのもとにタッグを組んだ二人はまず、装着するだけでヘドバン後の悩みを緩和するリカバリーネックサポーターであり、ヘドバンケアに特化した商品『NECK REBOOT(ネックリブート)』を開発中だ。

商品開発にはヒィロが代表を務める化粧品メーカー『DearLily』が全面協力。遠赤外線に磁気を練り込んだ特殊生地をベースとして、ヘドバンでダメージを受ける部分にはリカバリー生地を使用。遠征時の持ち運びやすさも考慮されて軽量かつ速乾性も併せ持っているとのこと。使用法はライブの後に｢NECK REBOOT｣を首に巻くだけと至ってシンプルだ。以下に二人のコメントをお届けしたい。

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「僕たちはヴィジュアル系バンドのファンであるバンギャルの方々に活動を応援してきてもらって､今の人生があります｡

歳を重ねるとともに体の不調でライブに行けなくなる子たちも近くで見てきました。

長い人生の中で沢山のバンギャルたちのライブで輝く笑顔を見てきたからこそ､その方々にライブに1日でも長く通ってもらいたい｡

ヴィジュアル系バンドのライブの醍醐味である“ヘドバン”を生涯続けてほしいことから、この商品を作りました」

──YURAサマ × ヒィロ

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｢NECK REBOOT｣のプロモーションや販売のためのクラウドファンディング “【ヘドバン痛リカバリー】ライブ翌日の首を救う新・ネックサポーター誕生プロジェクト”もスタートする。支援募集は5月9日(土)12:00から6月21日(日)23:59まで。リターンの内容はネックサポーターだけではない。商品や宣材撮影に立ち会いながら一緒にアーティスト写真のような記念撮影ができるほか、ヘドバン痛を軽くするための美容セミナーやバンギャルの悩みを解決する東名阪トークイベントへの参加、プロジェクト終了後に企画を一緒に振り返る打ち上げ参加などが用意されている。リターンの目玉は、「マコト(怪人二十面奏,)､ミケ(我が為)、ギル(Angelo)､SARSHI (HERO)、ヒィロ(ex.ν[NEU])､Rei (DaizyStripper)、YURAサマ(Psycho le Cému)といった豪華メンバーによるヘドバンズが、ヘドバン曲だけで構成する首破壊ライブへの参加権。アイデアも種類も豊富だ。

なお、ヘドバンズが当日演奏する“ヘドバン曲”のリクエストを募るべく、4月26日(日)20:00からYURAサマ＆ヒィロによる配信番組『ヘドバンズ選曲会生配信〜あなたの好きなヘドバン曲教えてください』も実施されるとのこと。

■ヘドバンズ＜ヘドバン曲ばかりするライブ -Headbang Only Night-＞

9月8日(火) 東京・西永福JAM

open18:00 / start18:30

出演：マコト(Vo / 怪人二十面奏,)､ミケ(Vo / 我が為)、ギル(G / Angelo)､SARSHI (G / HERO)、ヒィロ(B / ex.ν[NEU])､Rei (B / DaizyStripper)、YURAサマ(Dr / Psycho le Cému)

▶チケット：5000円 一般発売：7/12(日)〜

※優先チケットが規定枚数に達した場合、一般発売はございません

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