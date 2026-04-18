『仮面ライダーゼッツ』第31話「苛む」、謎の黒いゼッツが莫を襲う！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第31話「苛む」が、あす4月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】セブン VS ゼロ！ 第31話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第31話「苛む」あらすじ
CODEに抹殺される…。ゼロ（川平慈英）から非情な宣告を受けた莫（今井）はゼロの夢に潜入。謎の黒いゼッツに襲われた莫は、そこで恐るべき真実と向き合うことに!?
一方、ねむ（堀口真帆）を利用しようと企むジーク（天野浩成）は、ねむを悪夢監獄へと誘い込む。無数のナイトメアに戦慄するねむはジークに追い詰められ…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】セブン VS ゼロ！ 第31話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
CODEに抹殺される…。ゼロ（川平慈英）から非情な宣告を受けた莫（今井）はゼロの夢に潜入。謎の黒いゼッツに襲われた莫は、そこで恐るべき真実と向き合うことに!?
一方、ねむ（堀口真帆）を利用しようと企むジーク（天野浩成）は、ねむを悪夢監獄へと誘い込む。無数のナイトメアに戦慄するねむはジークに追い詰められ…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。