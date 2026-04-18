「親の稼ぎだけでは…」29歳・看護師の女性、年収450万円。親孝行を優先しながら実家暮らしを続けるワケ
将来の独立に向けた資金を蓄えつつ、実家にいる今だからこそできる親孝行や家族のサポートを優先する選択も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、青森県弘前市在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：看護師
在住：青森県弘前市
家族構成：親1人、兄弟3人（自分、弟、妹）
世帯年収：親320万円、自分450万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳に出たいと考えています」と話しました。
さらに「実家にいる時でないと、なかなか親孝行したい時に出来ないと考えていたので、今のうちに親や家族の夢・希望を叶えてあげたいからです」と話してくれました。家族想いの一面が伺えます。
続けて、「また、親や他の兄弟との共同生活であるため自分以外の食料や掃除などもやらなければいけないことが苦労しています」といいます。
お金に関する悩みでは「自分のお金に関しては悩みはありませんが、自分が家を出てお金を入れなくなることで実家が毎月赤字となってしまうことが心配です。親の稼ぎだけでは老後の資金を貯められないと思っています」と続け、家計の事情を吐露。
家族を支えつつ着実に貯蓄を積み上げていますが、自身の独立後の親の家計を案じるなど悩みは尽きないようです。30歳という節目を前に、家族への想いと自身の自立との間でバランスを模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、青森県弘前市在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：29歳女性
職業：看護師
在住：青森県弘前市
家族構成：親1人、兄弟3人（自分、弟、妹）
世帯年収：親320万円、自分450万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳に出たいと考えています」と話しました。
「実家にいながら親孝行していきたい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「一人暮らしをするための資金を貯めたいのと、実家にいながら親孝行していきたいと考えているためです」と回答。
さらに「実家にいる時でないと、なかなか親孝行したい時に出来ないと考えていたので、今のうちに親や家族の夢・希望を叶えてあげたいからです」と話してくれました。家族想いの一面が伺えます。
「親の稼ぎだけでは老後の資金を貯められない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「友達との付き合いなどで帰りが遅くなったりすると気を遣うことです」とのこと。
続けて、「また、親や他の兄弟との共同生活であるため自分以外の食料や掃除などもやらなければいけないことが苦労しています」といいます。
お金に関する悩みでは「自分のお金に関しては悩みはありませんが、自分が家を出てお金を入れなくなることで実家が毎月赤字となってしまうことが心配です。親の稼ぎだけでは老後の資金を貯められないと思っています」と続け、家計の事情を吐露。
家族を支えつつ着実に貯蓄を積み上げていますが、自身の独立後の親の家計を案じるなど悩みは尽きないようです。30歳という節目を前に、家族への想いと自身の自立との間でバランスを模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)