開催：2026.4.18

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 12 - 4 [メッツ]

MLBの試合が18日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。

1回裏、5番 鈴木誠也 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-0 NYM、6番 モイセス・バレステロス 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 4-0 NYM

2回表、7番 マーカス・セミエン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 CHC 4-1 NYM、9番 タイロン・テーラー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 CHC 4-3 NYM

2回裏、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 6-3 NYM

4回裏、4番 イアン・ハップ 初球を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラーでカブス得点 CHC 7-3 NYM

7回裏、6番 マット・ショー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 8-3 NYM、ピッチャー ショーン・マナイアがワイルドピッチでカブス得点 CHC 9-3 NYM、9番 ダンスビー・スワンソン 8球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 10-3 NYM

8回表、5番 フランシスコ・アルバレス 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでメッツ得点 CHC 10-4 NYM

8回裏、4番 イアン・ハップ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 12-4 NYM

試合は12対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝3敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.286。さらに、メッツの千賀滉大はこの試合で3.1回を投げ、6安打（2本塁打）、6失点、3奪三振、防御率は8.83となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 06:02:13 更新