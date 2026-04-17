嫁いだ私を震え上がらせた【巨大鯉のぼり】優雅な光景の『壮絶な裏側』に「家族の執念を見た」

ある市に嫁いだ私が目にしたのは、一般家庭の庭にそびえ立つ謎の「巨大な鉄柱」。学校の掲揚台かとも思えるその正体は、端午の節句を祝う鯉のぼり用ポールで……。空を悠々と舞う鯉のぼりの裏側とは？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。

庭にそびえる「謎の鉄柱」

A県I市の農家に私が嫁いで驚いたのは、多くの民家の庭にそびえ立つ、学校の国旗掲揚台のような巨大な鉄柱でした。

地面に基礎を打って固定されている、とても巨大な鉄の棒。

もちろん夫の実家にもあり、「この棒、何のためにあるの？」という私に、夫は当たり前のように「鯉のぼりだよ」と答えました。

5月になると、あちこちの謎の鉄柱は、壮大な光景を見せてくれます。

空高く、何匹もの巨大な鯉があちこちで悠々と泳ぐ姿はまさに圧巻。

結婚当初は、心の底から感動したものです。

優雅な舞は最初だけ

しかし、見ている分には素敵な鯉のぼりですが、設置し管理する側になるとまったく話は違ってきて……。

結婚後息子が生まれ、わが家にも巨大な鯉のぼりがやってきました。

それから、私と鯉のぼりとの格闘が始まったのです。

4月になると押し入れから重たい鯉のぼりを引っ張り出し、劣化による穴や汚れを補修。

きれいな状態で鯉のぼりを飾るミッション開始です。