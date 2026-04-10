大阪6月限 日経225先物56860+550（+0.97％） TOPIX先物3742.0-10.5（-0.27％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比550円高の5万6860円で取引を終了。寄り付きは5万6580円とシシカゴ日経平均先物の清算値（5万6690円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後につけた5万6510円を安値にロングが強まり、前場中盤にかけて5万7030円まで買われた。 前場終盤は持ち高