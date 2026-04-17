「スタバは好きだけど、通うのはお財布が……」という悩みを抱える方必見の商品、みなさんはもう試しましたか？ 3月1日の発売開始から、SNSでじわじわと話題を集めているその商品の名前は、「スターバックス コーヒークラフト」。

同商品は、スタバブランドとして日本初の濃縮飲料です。YoutubeのCMは公開1か月で400万回再生を記録。SNSでも「スタバの原液」として注目されている商品なんです。今回は、2種類発売されているなかから無糖タイプを実際に飲んでみました。

「スターバックス コーヒークラフト」

パッケージは、コンビニなどで売っている商品とよく似たペットボトルタイプ。ラベルに書かれている通り、本商品のコンセプトは「お好みの味でコーヒーを割って楽しむ」こと。



側面には目盛りがあるので、1杯ぶんがひと目でわかるようになっています。今回は、裏面に記載されている比率で「アイス ラテ」づくりに挑戦しました。



グラスに先に牛乳を150ミリリットルほど注ぎ、1杯ぶんのコーヒークラフトを加えて軽く混ぜれば、あっという間に完成です。

側面には目盛りつき

まずは、1対5の黄金比で飲んでほしい

見た目はいたって普通のカフェラテですが、飲んでみるとコーヒー特有の香りが広がります。個人的にコーヒーの酸味が苦手なので、それが控えめなのもうれしい。無糖かつ甘味料不使用なのですが、牛乳のまろやかさとあわさってほんのり甘いように感じるのが不思議です。

牛乳で割ると、酸味控えめで飲みやすいカフェラテに

この商品最大の特徴は、なんといってもそのコスパ。筆者の訪れたスーパーマーケットでは、税込429円で販売されていました。1本260ミリリットルで約8杯ぶん楽しめる設計になっているので、なんと、1杯あたり50円強という計算に。実店舗のようにサービス代やコップ代がかかっていないとはいえ、お店で飲む価格と比べればその安さは言うまでもありません。

50円とは思えない味

今回は牛乳で割ってみましたが、公式サイトによると、トニックウォーターで割ったりバニラシロップを足したりするのもおすすめなのだとか。お店で飲んだお気に入り商品の味を家にあるもので再現してみる、なんて楽しみ方もいいかもしれませんね。

「スターバックス コーヒークラフト」は、全国の主要なスーパーマーケットや通販サイトで購入できます。買っておくだけで、外に出なくても毎日“おうちスタバ”が楽しめる“スタバの原液”は、在宅ワークや家事のおともにぴったりですよ。

（文＝桐田えこ）