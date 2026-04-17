嵐5人の貴族感あふれる黒スーツ＆お揃いのドレスシューズ姿に「イケちらかしてる」「お上品」の声。相葉雅紀の“御前様”姿も「美しい」と話題

【写真】嵐「I'll be there」ジャケット（通常版）【動画】嵐「I'll be there」MV

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2017年4月19日リリースの「I’ll be there」のジャケット写真が公開された。

■相葉雅紀の“御前様”姿にファン歓喜

「I’ll be there」は、相葉雅紀主演の月9ドラマ『貴族探偵』（フジテレビ系）主題歌。ドラマのミステリアスな世界観をそのままに、ダイナミックで華やかなメロディーに彩られたクールな楽曲だ。

投稿された通常版のジャケット（1枚目）は、シャンデリアが吊るされ、深みのある赤とゴールドを基調としたインテリアが並ぶ、中世ヨーロッパの宮殿を思わせるような場所に、相葉を中心に5人が佇んでいる姿が収められている。

相葉、二宮和也、松本潤は黒のダブルスーツを纏い、華やかさを演出。5人は白と黒のドレスシューズを揃って履いてところも、衣装のポイントだ。

2枚目は、5人が横一列に並んだ集合カット。重厚感あふれる場所でクールは表情を見せている。

SNSでは、「かっこよ」「貴族服似合いすぎ…」「お上品なスーツがめちゃくちゃ似合っててかっこいい」「地味に難しい高速振り付け！」「ーツ姿が美しすぎる」「貴族探偵大好きだった」「イケちらかしてる」「相葉ちゃんの貴族姿最高」「美しい御前様」と、様々な反響が寄せられている。

※御前様：ドラマ『貴族探偵』で相葉雅紀が演じる正体不明の青年のことで、使用人たちからの呼び名

■動画：嵐「I’ll be there」MV